Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Antoine Griezmann

Griezmann chce zagrać w MLS. Podjął decyzję

Kontrakt Antoine’a Griezmanna z Atletico Madryt obowiązuje tylko do 30 czerwca 2026 roku i wszystko wskazuje na to, że umowa nie zostanie wypełniona do końca. Francuski napastnik podczas najbliższego letniego okienka transferowego ma bowiem przeprowadzić się do Major League Soccer. 33-latek podobno podjął już decyzję, o której poinformował włodarzy stołecznego klubu – ujawnił serwis “TodoFichajes.com”.

Jednym z zespołów zainteresowanych usługami 137-krotnego reprezentanta Francji jest Los Angeles FC, gdzie na co dzień występuje Mateusz Bogusz. Następnego lata klub z Kalifornii najprawdopodobniej przedstawi ofertę Atletico Madryt. Rojiblancos rozglądają się już za potencjalnym następcą swojej gwiazdy, a kandydatem jest m.in. Paulo Dybala.

Antoine Griezmann przywdziewa koszulkę Atletico Madryt przez większość swojej kariery. Doświadczony napastnik był piłkarzem stołecznej drużyny już w latach 2014-2019, a w 2021 roku wrócił na Estadio Metropolitano po nieudanym pobycie w Barcelonie. Rojiblancos sprzedali piłkarza za 120 milionów euro, by następnie odkupić go za 32 miliony euro.

Mistrz świata z 2018 roku w barwach Atletico Madryt rozegrał łącznie 397 meczów, zdobył 184 bramki i zaliczył 88 asyst. Portal “Transfermarkt” wycenia atakującego na 25 mln euro.