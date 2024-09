Anthony Martial rozchwytywany, może zagrać w… lidze greckiej

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Anthony Martial

Anthony Martial na celowniku AEK-u Ateny

Anthony Martial wciąż pozostaje bez zatrudnienia od momentu rozstania się z Manchesterem United. Kontrakt napastnika z Czerwonymi Diabłami wygasł 1 lipca i umowa między stronami nie została przedłużona. To oznacza, że 28-letni Francuz jest do wzięcia na zasadzie wolnego transferu. Klub zainteresowany pozyskaniem snajpera nie musiałby więc płacić kwoty odstępnego, co jest nie lada okazją.

W ostatnich godzinach pojawiła się informacja, że Anthony Martial znalazł się na celowniku brazylijskiego zespołu, Flamengo. Zatem istnieje szansa, że były zawodnik Manchesteru United opuści Stary Kontynent. 30-krotny reprezentant Francji może jednak zostać w Europie, ponieważ od dawna przygląda mu się Lille, a według greckiego portalu “SPORT24” z napastnikiem skontaktował się też AEK Ateny.

Grecki klub podobno złożył pokaźną ofertę 28-latkowi, na mocy której piłkarz mógłby zarobić bardzo duże pieniądze. Przeprowadzka Anthony’ego Martiala do tamtejszej Super League na pewno byłaby zaskoczeniem, gdyż do tej pory wydawało się, że francuski gwiazdor będzie kontynuował swoją karierę w jednej z topowych lig.

Anthony Martial występował w Manchesteru United od września 2015 roku, gdy przeniósł się na Old Trafford za 60 milionów euro z AS Monaco. Angielski gigant pokładał większe nadzieje co do transferu wychowanka Olympique’u Lyon. Bilans atakującego w ekipie Czerwonych Diabłów to 317 meczów, 90 bramek oraz 47 asyst.

