Liverpool nie zamierza kontynuować prac nad transferem Manuela Ugarte i skupia się na finalizacji innych celów. To dobra wiadomość dla Chelsea, która wykazuje poważne zainteresowanie pomocnikiem Sportingu.

Manuel Ugarte czeka na powodzenie dużego transferu

Urugwajczyk cieszy się największym zainteresowaniem na Wyspach Brytyjskich

Liverpool wycofuje się z prac nad transferem, co stawia Chelsea w roli faworyta

The Blues szykują letnie wzmocnienia

Chelsea pod wodzą Mauricio Pochettino ma w przyszłym sezonie wrócić na właściwe tory. Todd Boehly zamierza przygotować Argentyńczykowi kadrę gotową do walki o najwyższe cele. Latem na Stamford Bridge powinno zameldować się kilku nowych piłkarzy, w tym przynajmniej jeden środkowy pomocnik. Kandydatem do zasilenia szeregów The Blues jest Manuel Ugarte.

Urugwajczyk rozgrywa bardzo dobry sezon w barwach Sportingu i jest typowany do przeprowadzki na Wyspy Brytyjskie. Do tej pory londyńczycy spodziewali się konkurencji ze strony Liverpoolu, jednak finalnie są stawiani w roli niekwestionowanego faworyta.

The Reds nie zamierzają bowiem kontynuować związanych z transferem Ugarte i skupiają się na innych opcjach. Priorytetem jest ściągnięcie Alexisa Mac Allistera z Brighton.

To sprawia, że Chelsea będzie mogła przystąpić do działania bez zbędnej presji. Portal “Transfermarkt” wycenia 22-latka na 25 milionów euro.

