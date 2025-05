Marsylia przechytrzy Man United? Zdolny pomocnik celem obu klubów

LE PICTORIUM / Alamy Na zdjęciu: Angel Gomes

Angel Gomes zakotwiczy w Olympique’u Marsylia?

Angel Gomes po zakończeniu obecnego sezonu odejdzie z LOSC Lille. Ofensywny pomocnik zapowiedział już, że nie przedłuży wygasającego kontraktu i tym samym dołączy do nowego zespołu na podstawie wolnego transferu. Czterokrotny reprezentant Anglii od dłuższego czasu jest łączony z przejściem do Premier League i Serie A, ponieważ przyglądają mu się takie ekipy jak Manchester United, Tottenham Hotspur, Juventus oraz AC Milan. Jednak niewykluczone, że 24-letni piłkarz ostatecznie pozostanie w Ligue 1.

Z najnowszych informacji przekazanych w mediach społecznościowych przez Ekrema Konura wynika bowiem, iż chrapkę na sprowadzenie mierzącego 166 centymetrów zawodnika ma również Olympique Marsylia. Francuski klub chce poważnie wzmocnić skład, by w kolejnej kampanii powalczyć z Paris Saint-Germain o tytuł mistrzowski. Angel Gomes, który nie potrzebowałby aklimatyzacji w Ligue 1, wydaje się bardzo ciekawym kandydatem, aby zwiększyć jakość w zespole prowadzonym przez Roberto De Zerbiego.

Angel Gomes z powodzeniem występuje w barwach LOSC Lille od sierpnia 2020 roku, kiedy przeniósł się do ekipy Mastifów ze wspomnianego wyżej Manchesteru United. Sezon 2020/2021 zawodnik spędził na wypożyczeniu w portugalskiej Boaviście, a po powrocie do Francji stał się kluczowym piłkarzem drużyny Les Dogues. Jego dotychczasowy bilans w klubie z Ligue 1 wygląda następująco – 134 rozegrane spotkania, 10 strzelonych goli i 19 zaliczonych asyst. Fachowy serwis „Transfermarkt” wycenia go na 20 milionów euro.