Arsenal zagiął parol na utalentowanego Brazylijczyka

Icon Sport / Alamy Na zdjęciu: Andrey Santos

Andrey Santos przykuł uwagę Arsenalu

W trakcie ostatniego zimowego okienka transferowego Andrey Santos został wypożyczony z Chelsea do Strasbourga. Przeprowadzka 20-letniego pomocnika do ligi francuskiej okazała się bardzo dobrą decyzją, ponieważ Brazylijczyk znakomicie odnajduje się na boiskach Ligue 1. Co ciekawe, utalentowany piłkarz nadchodzącego lata może wrócić do Premier League, ale nie na Stamford Bridge. Najnowsze informacje w sprawie przyszłości młodego zawodnika ujawnił brytyjski portal “CaughtOffside.com”.

Mianowicie, zdaniem wyżej wspomnianego serwisu Andrey Santos wzbudził zainteresowanie Arsenalu, który planuje poważnie wzmocnić swój skład. Klub z Emirates Stadium musi liczyć się z ogromną konkurencją, gdyż ostatnio pojawiły się doniesienia, iż chrapkę na ściągnięcie młodzieńca ma również Bayern Monachium. Ponadto zdolnemu piłkarzowi przyglądają się także Tottenham Hotspur, Newcastle United, Paris Saint-Germain oraz AC Milan. Pomocnik jest wyceniany na około 45-50 milionów euro.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Jednak wszystko zależy od Chelsea, która zapewne sprawdzi tego zawodnika w okresie przedsezonowym. Jeśli szkoleniowiec zespołu The Blues – Enzo Maresca – wyda pozytywną opinię, to Andrey Santos zostanie w drużynie Niebieskich na kampanię 2025/2026. W trwającym sezonie jednokrotny reprezentant Brazylii rozegrał 30 meczów, strzelił 10 goli oraz zaliczył 5 asyst. RC Strasbourg, do którego środkowy pomocnik jest wypożyczony, zajmuje wysokie 7. miejsce w tabeli Ligue 1 i walczy o awans do europejskich pucharów.