fot. Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Andrea Belotti

Andrea Belotti nowym zawodnikiem Como

Andrea Belotti w nowym sezonie nie będzie już bronił barw Romy. Piłkarz miał co prawda kontrakt ważny z klubem z Rzymu do 2025 roku. 30-latek zdecydował się jednak na zmianę pracodawcy w Serie A, wiążąc swoją przyszłość z Como. Zawodnik tuż po ogłoszeniu transferu do beniaminka rozgrywek wyraził kilka słów na ten temat.

– Wybrałem Como, ponieważ byłem pod wielkim wrażeniem projektu zaprezentowanego przez trenera i grupę właścicielską. Podczas rozmowy z trenerem podzielił się swoimi pomysłami na temat piłki nożnej, podejściem do każdego meczu i swoją mentalnością – mówił Belotti cytowany przez oficjalną stronę internetową klubu.

– Było to dla mnie bardzo ważne, ponieważ mentalność mentora jest podobna do mojej. Jak wspomniałem wcześniej, myślę, że jest to bardzo ambitny projekt, z odpowiednim nastawieniem. Ma wszystko, czego potrzeba, aby odnieść sukces – uzupełnił napastnik.

Według nieoficjalnych informacji Como zapłaciło 4,5 miliona euro za transfer Belottiego. W ostatnim sezonie 30-letni zawodnik grał na wypożyczeniu w Fiorentinie.

Belottii dołączył do Romy latem 2022 roku z Torino na zasadzie wolnego transferu. Od tamtej pory rozegrał e zespole z Rzymu łącznie 68 meczów, strzelając 10 goli. Ponadto na koncie piłkarza znalazły się również cztery asysty.

