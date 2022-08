fot. PressFocus Na zdjęciu: Ander Herrera

Ander Herrera to jeden z tych zawodników, który jeszcze tego lata może rozstać się PSG. Zawodnik według informacji portalu Cope.es chce rozwiązać umowę z gigantem Ligue 1, a następnie myśli o powrocie do Athletic Bilbao.

Wygląda na to, że powoli kończy się przygoda Andera Herrery z PSG

Hiszpan dąży do rozwiązania kontraktu z klubem Paryża

Niewykluczone, że piłkarz wróci do ligi hiszpańskiej

Ander Herrera może wrócić do Athletic Bilbao

Ander Herrera trafił do PSG w 2019 roku na zasadzie wolnego transferu z Man Utd. Mimo że piłkarz ma ważny kontrakt z klubem z Parc des Princes do końca czerwca 2024 roku, to bardzo możliwe, że wkrótce zakończy się przygoda zawodnika z PSG.

Cope.es twierdzi, że dwukrotny reprezentant Hiszpanii jest zdeterminowany, aby rozwiązać umowę z aktualnymi mistrzami Francji. Zawodnik jest w trakcie prowadzenia rozmów z władzami PSG w tej sprawie.

Zobacz także:

Jeśli ostatecznie wszystko potoczy się zgodnie z tym, co założyć sobie Ander Herrera, to możliwe, że zawodnik wróci do La Liga. Chętne na odzyskanie zawodnika ma być Athletic Bilbao, którego barwy Hiszpan reprezentował już w latach 2011-2014.

W poprzedniej kampanii 32-latek rozegrał łącznie 28 meczów, notując w nich cztery trafienia i dwie asysty. Ogólnie w koszulce PSG zawodnik wystąpił w blisko 100 meczach, strzelając w nich sześć goli. Z francuską drużyną zawodnik wygrał dwa razy mistrzostwo Francji, tyle samo razy krajowy puchar i Superpuchar Francji.

Czytaj więcej: PSG odwróciło wajchę: wzorowe działania na rynku transferowym