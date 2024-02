Ancelotti zabrał głos w sprawie przyszłości Modricia

IMAGO / Goal Sports Images Na zdjęciu: Ancelotti i Modrić

Modrić jest blisko odejścia z Realu

Carlo Ancelotti skomentował jego przyszłość

Chorwat rozważa kilka kierunków

Ancelotti nie będzie zatrzymywać Modricia

Carlo Ancelotti stwierdził, że cieszy się, że nikt nie narzuca niczego Luce Modriciowi. To od samego Chorwata zależy to jak będzie wyglądała jego przyszłość i gdzie zagra w kolejnym sezonie.

– Nie mogę być w jego głowie. Powiem jedynie, że Luka to wspaniały facet, a do tego skromny. Uwielbiam go – powiedział szkoleniowiec Realu Madryt.

Co prawda Luka Modrić nie gra już tak regularnie jak wcześniej, ale w niedzielnym meczu La Liga z Sevillą był bohaterem i zdobył zwycięskiego gola.

W mediach spekuluje się, że zawodnik rozważa trzy warianty. 38-latek ma propozycję z rodzimego Dinama Zagrzeb, w którym z powodzeniem występował w latach 2002-2008, ale może też liczyć na oferty z Arabii Saudyjskiej (Saudi Pro League) oraz Stanów Zjednoczonych (MLS).

Ancelotti nie miałby jednak nic przeciwko, gdyby Chorwat zdecydował się na dłuższą współpracę z Królewskimi. – Nie wiem jednak czy byłby gotowy zostać tu jako zmiennik. Mo,że wolałby spróbować regularniejszej gry gdzie indziej – zaznaczył.