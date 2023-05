Źródło: Football Italia / AS

PressFocus Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Już kilka miesięcy temu pojawiły się pierwsze doniesienia na temat chęci zatrudnienia przez brazylijską federację Carlo Ancelottiego

Włoch wielokrotnie dementował te informacje. Nadal chce prowadzić Real Madryt

Fabio Capello uważa jednak, że jego rodak powinien przyjąć ofertę od Selecao

“Obecnie są silniejsze drużyny, niż Real Madryt”

Nie milkną echa środowej porażki Realu Madryt na Etihad Stadium. Królewscy w fatalnym stylu przegrali z Manchesterem City i zaprzepaścili szansę na obronę Ligi Mistrzów.

Tuż po zakończeniu Mistrzostw Świata w Katarze pojawiły się pierwsze doniesienia o chęci brazylijskiej federacji do zatrudnienia Carlo Ancelottiego. Od tamtej pory Włoch regularnie musi dementować te doniesienia. Pozostaje jednak faktem, że reprezentacja Brazylii nie posiada obecnie selekcjonera, a według niektórych przecieków, Selecao czeka do końca sezonu w Europie. Już po zakończeniu środowego półfinału Ancelotti podkreślił, że jego plany się nie zmieniły. Chce pozostać na Santiago Bernabeu. Co innego doradza mu rodak.

– Porażka 0:4 w półfinale to poważny cios. Być może Carlo pomyślał teraz, że warto przyjąć ofertę z Brazylii. Obecnie są silniejsze drużyny, niż Real Madryt. Może będzie chciał wygrać mistrzostwo świata. Myślę, że powinien zaakceptować propozycję – powiedział Fabio Capello.

