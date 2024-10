Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Samuele Ricci życzeniem transferowym Ancelottiego

Real Madryt mimo faktu, że posiada jedną z najlepszych kadr na świecie, nie przestaje myśleć o nowych wzmocnieniach. Podczas przyszłego letniego okna transferowego zarząd Los Blancos będzie chciał skorzystać z rady Carlo Ancelottiego i sprowadzić do klubu nowego środkowego pomocnika. Uwaga ostatnich triumfatorów Ligi Mistrzów skupiona jest na rynku włoskim.

Najnowsze informacje prosto z Półwyspu Apenińskiego sugerują, że Real Madryt jest zainteresowany transferem wschodzącej gwiazdy Serie A. Według dziennika Tuttosport pod obserwacją Królewskich od ponad trzech lat znajduje się Samuele Ricci z Torino.

Skauci hiszpańskiego klubu rozpoczęli proces obserwacji na specjalne życzenie Carlo Ancelottiego. Włoski taktyk był zachwycony 23-latkiem, gdy ten grał jeszcze w Empoli. Tuttosport zaznacza, że giganci La Liga są blisko złożenia oferty za Ricciego w trakcie następnego okna transferowego, które będzie miało miejsce latem przyszłego roku. Przełom w podjęciu tej decyzji miał nastąpić po wrześniowym zgrupowaniu reprezentacji Włoch. Ricci rozegrał fantastyczne zawody przeciwko Francji w Lidze Narodów.

Transfer włoskiego pomocnika wcale nie będzie łatwy do przeprowadzenia. Samuele Ricci to jeden z najbardziej rozchwytywanych młodych zawodników. W grze o sprowadzenie wychowanka Empoli znajduje się również Manchester City, który rozpatruje Ricciego jako następcę Rodriego. The Citiziens mogą uprzedzić Real Madryt i postarać się o transfer reprezentanta Włoch już w styczniu.