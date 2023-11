IMAGO / Pressinphoto Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Xabi Alonso wykonuje fantastyczną pracę w Bayerze Leverkusen

Od dłuższego czasu łączy się go z przejęciem posady w Realu Madryt, choć ostatnio gruchnęła wieść na temat porozumienia Hiszpana z Bayernem Monachium

Carlo Ancelotti miał wobec młodszego kolegi same ciepłe słowa

“Xabi Alonso ma wszystko, by poprowadzić Real Madryt”

Xabi Alonso to bez wątpienia najbardziej pożądany menedżer młodego pokolenia. Po opuszczeniu rezerw Realu Sociedad przejął Bayer Leverkusen w bardzo trudnej pozycji. Nie tylko wydźwignął Aptekarzy do miejsc gwarantujących grę w Lidze Europy, ale i poprawił grę drużyny w trwającej kampanii. Przed rozpoczęciem tej kolejki zespół Alonso przewodził Bundeslidze.

Od dłuższego czasu Hiszpana łączy się z przejęciem schedy po Carlo Ancelottim. Jest uznanym graczem Realu Madryt, a w dodatku po zakończeniu sezonu Włoch ma przejąć reprezentację Brazylii. Ostatnio gruchnęła jednak wieść, że rozchwytywany trener porozumiał się już z Bayernem Monachium. Tak czy owak, starszy kolega po fachu nie kryje zachwytu nad pracą Alonso.

– On może być menedżerem Realu Madryt w przyszłości. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Może wykonywać tę pracę. Ma wszystkie cechy dobrego trenera. Lubię go i wiem, jak trenuje swoje drużyny. To jeden z menedżerów, których lubię najbardziej – chwalił młodszego kolegę Ancelotti.

Zapewne dopiero po zakończeniu sezonu dowiemy się, jaki będzie następny krok Xabiego Alonso. Z pewnością chciałby spuentować swoją przygodę w Leverkusen sięgnięciem po jakieś trofeum.

