Manchester United poinformował w czwartek o sfinalizowaniu transferu Amada Diallo z Atalanty Bergamo. Pochodzący z Wybrzeża Kości Słoniowej utalentowany skrzydłowy podpisał z Czerwonymi Diabłami umowę do czerwca 2025 roku, z opcją przedłużenia jej o kolejny rok.

Oba kluby do porozumienia w sprawie warunków transferu doszły 5 października, w ostatnim dniu letniego okna transferowego. Aby transfer mógł zostać ostatecznie sfinalizowany spełnionych musiało zostać kilka warunków – w tym badania medyczne, uzyskanie pozwolenia na pracę oraz ustalenie warunków indywidualnego kontraktu. W czwartek klub z Old Trafford potwierdził ich spełnienie oraz złożenie wniosku o wizę, która ma umożliwić piłkarzowi podróż do Manchesteru i dołączenie do drużyny.

Z niecierpliwością na współpracę z 18-letnim piłkarzem czeka menedżer Ole Gunnar Solskajer. – Jako klub, obserwowaliśmy Amada od wielu lat. Po obejrzeniu go osobiście, uważam, że jest jednym z najbardziej utalentowanych zawodników – powiedział Norweg. – Będzie potrzebował czasu, aby się przystosować, ale jego szybkość, wyobraźnia i fantastyczne umiejętności dryblingu pozwolą mu na dobre wprowadzenie. Jest zawodnikiem z wszystkimi atrybutami, które niezbędne, aby być ważnym zawodnikiem dla Manchesteru United w nadchodzących latach – kontynuował Solskjaer.

W bojowym nastroju po sfinalizowaniu transferu jest również sam piłkarz. – Po oczekiwaniu od lata spełniło się teraz moje marzenie o przeprowadzce do Manchesteru United. Jestem niezwykle ambitny i mam przed sobą wiele do osiągnięcia. Kiedy rozmawiałem z menedżerem wiedziałem, że dołączyłem do idealnego klubu – powiedział Diallo. – To naprawdę ekscytujący zespół z wieloma wspaniałymi zawodnikami. Mogę obiecać, że każdego dnia będę ciężko pracował, uczył się od nich i dawał z siebie wszystko, aby rozwijać moją grę. Miałem czas, aby przygotować się do tego transferu, zarówno pod względem fizycznym jak i mentalnym. Ciężko pracowałem, aby być gotowym na wejście do tego niesamowitego klubu – dodał.

18-latek do Manchesteru United przenosi się za 21 milionów euro. W pierwszej drużynie Atalanty rozegrał pięć spotkań, zdobywając jednego gola.