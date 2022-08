PressFocus Na zdjęciu: Marcos Alonso

Jak donoszą hiszpańskie media, Marcos Alonso niebawem zostanie piłkarzem Barcelony. Chelsea zapewniła sobie zastępstwo Hiszpana na lewej stronie defensywy, a ten jest zdeterminowany, by wrócić do ojczyzny. Podpisze z Dumą Katalonii dwuletni kontrakt z opcją przedłużenia go o kolejny sezon.

FC Barcelona skupia się na sprzedaży graczy i rejestrowaniu nowych nabytków, ale działa też i na rynku kupna

Niebawem nowym zawodnikiem Blaugrany zostanie Marcos Alonso

Chelsea otrzyma za obrońcę mniej niż 10 milionów euro, a sam gracz podpisze dwuletni kontrakt

Alonso niebawem zostanie piłkarzem Barcelony

Ruchy FC Barcelona na rynku transferowym bynajmniej się nie zakończyły. Duma Katalonii pracuje nad aktywacją ostatniej z tzw. dźwigni finansowych i sprzedażą niechcianych graczy. Jak zapewniają źródła z klubu, to pozwoli zarejestrować wszystkie nowe nabytki jeszcze przed startem sezonu ligowego. Ale Blaugrana nie skończyła też procesu wzmacniania kadry. Najistotniejszą formacją w tym aspekcie jest defensywa. Wicemistrz Hiszpanii marzył o sprowadzeniu dwóch obrońców Chelsea, a istotniejszy dla niego był Cesar Azpilicueta. Ten przedłużył jednak umowę z The Blues. Wszystko wskazuje jednak na to, że niebawem na Camp Nou zawita Marcos Alonso.

Londyńczycy nie chcieli go sprzedawać, dopóki nie mieli dlań zastępstwa. To odnaleźli w… wychowanku Barcelony. Na Stamford Bridge za wielkie pieniądze trafił Marc Cucurella. Po tym wydarzeniu Thomas Tuchel dał Alonso zielone światło na transfer. Sam gracz już wiele miesięcy temu uzgodnił indywidualne warunki z Barceloną. Podpisze z nią dwuletni kontrakt z opcją przedłużenia współpracy o dodatkowy sezon. Jak donosi Fabrizio Romano, Chelsea otrzyma za swojego podopiecznego mniej niż dziesięć milionów euro. Ten transfer najprawdopodobniej oznacza, że młody Alejandro Balde uda się na wypożyczenie. 18-latek ma za sobą bardzo udany presezon, a jego usługami zainteresowanych jest kilka klubów La Ligi.

Alonso w minionym sezonie rozegrał 46 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich pięć bramek i sześć asyst.

