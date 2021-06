La Gazzetta dello Sport poinformowała, że możliwy jest powrót Miralema Pjanicia do Juventusu. Umiejętności pomocnika wysoko ceni Massimiliano Allegri, który ponownie przejął stery w zespole z Turynu.

Miralem Pjanić nie znajduje się w planach Ronalda Koemana. Bośniak w Barcelonie odgrywa – w najlepszym przypadku – drugoplanową rolę

Możliwy jest powrót pomocnika do Juventusu, jako że Massimiliano Allegri ceni pomocnika

Stara Dama spróbuje wypożyczyć swojego byłego gracza

Miralem Pjanić może powrócić do Juventusu

Miralem Pjanić dołączył do Barcelony latem zeszłego roku. W teorii kosztował klub aż 60 milionów euro. W praktyce doszło do wymiany, w wyniku której do Turynu powędrował Arthur Melo. Stara Dama dopłaciła dziesięć milionów. Bośniak po transferze do La Ligi był pełen optymizmu. Deklarował, że od dawna marzył o grze w bordowo-granatowych barwach i cieszył się na grę na Camp Nou. Wiele wskazywało na to, że będzie grał regularnie. Ronald Koeman najpierw postawił na formację 4-2-3-1, gdzie Pjanić mógłby zabezpieczać Sergio Busquetsa, podczas gdy Frenkie de Jong grałby wyżej. Ostatecznie jednak 31-latek stał się dla holenderskiego trenera co najwyżej graczem rezerwowym. W wyjściowym składzie pojawiał się rzadko, co jednak nie może dziwić. Wpływ pomocnika na grę drużyny był marginalny. Nie wykorzystywał swoich szans, przez co regularnie spadał w hierarchii. Pod koniec sezonu Koeman wolał wpuścić na boisko stadionu Wanda Metropolitano 18-letniego Ilaixa Moribę, gdy kontuzji doznał Busquets.

Bośniak po zakończeniu kampanii nie ukrywał rozgoryczenia.

– Ten sezon pozostawił u mnie gorzki posmak i pytania wymagające odpowiedzi – napisał pomocnik w swoich mediach społecznościowych.

Okazuje się, że powrót Massimiliano Allegriego do Turynu może otworzyć Pjaniciowi drzwi powrotne do Juventusu. Włoski szkoleniowiec wysoko ceni sobie umiejętności Bośniaka, ale Stara Dama póki co rozważa wyłącznie wypożyczenie. Trudno przypuszczać, by Barcelonę satysfakcjonowało takie rozwiązanie, choć nawet zaoszczędzenie na pensji pomocnika może przekonać Joana Laportę. Prezydent poinformował w czwartek, że Koeman pozostanie na Camp Nou w przyszłym sezonie, a poprzednia kampania pokazała wyraźnie, że Pjanić nie może liczyć na minuty ze strony Holendra.

31-latek w zakończonym sezonie rozegrał 30 spotkań dla Barcelony, ale tylko 13 z nich w wyjściowym składzie. Nie zanotował gola ani asysty.

Przeczytaj również: Laporta potwierdził, że Koeman będzie kontynuował pracę w Barcelonie.