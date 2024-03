IMAGO / Andrew Yates Na zdjęciu: Alejandro Garnacho

Alejandro Garnacho w ostatnich dniach jest przymierzany do Realu Madryt

Lewoskrzydłowy podobno marzy o przeprowadzce na Santiago Bernabeu

Co ciekawe, Argentyńczyk pierwsze piłkarskie kroki stawiał w Atletico Madryt

Alejandro Garnacho puszcza oczko w kierunku Realu Madryt

Media w ostatnim czasie rozpisują się o potencjalnym transferze Alejandro Garnacho z Manchesteru United do Realu Madryt. Na razie to tylko plotki, ale jak przekonuje Gaston Edul ze stacji “TyC Sports”, marzeniem Argentyńczyka są przenosiny na Santiago Bernabeu.

Lewoskrzydłowy z tygodnia na tydzień odgrywa coraz ważniejszą rolę na Old Trafford – w 38 spotkaniach obecnego sezonu strzelił 7 goli i zaliczył 4 asysty. Królewscy na tej pozycji mają jednak do dyspozycji Viniciusa Juniora, a transfer Kyliana Mbappe jest na ostatniej prostej, więc póki co przeprowadzka Alejandro Garnacho do Realu Madryt wydaje się mało prawdopodobna.

Wychowanek Atletico ma dopiero 19 lat, dlatego takie przenosiny w przyszłości są możliwe. Warto podkreślić, że trzykrotny reprezentant Argentyny urodził się w Madrycie.