Arsenal na zakupach w La Lidze. Chce rozchwytywanego pomocnika

Alberto Moleiro przykuł uwagę Arsenalu

Alberto Moleiro jest jednym z najbardziej utalentowanych pomocników w rozgrywkach La Ligi. 21-letni Hiszpan w przeszłości był poważnie łączony z przeprowadzką do Barcelony, ale przenosiny ostatecznie nie doszły do skutku. Niewykluczone, że perspektywiczny zawodnik będzie kontynuował swoją karierę w Premier League, ponieważ jego sytuację bacznie monitoruje Arsenal – ujawnił w sobotni wieczór brytyjski serwis “CaughtOffside”.

Perełka Las Palmas jest obserwowana przez skautów Kanonierów, którzy z wysokości trybun spoglądają również na innego piłkarza z La Ligi – Williota Swedberga z Celty Vigo. 20-letni Szwed gra na pozycji lewoskrzydłowego. Co ciekawe, tych samych dwóch zawodników ma na oku także inny klub z ligi angielskiej, a mianowicie Newcastle United. Londyńczycy mogą więc spodziewać się konkurencji ze strony popularnych Srok.

Wracając do Alberto Moleiro, to młodzieżowy reprezentant Hiszpanii jest jedną najjaśniejszych postaci Las Palmas w aktualnym sezonie. W obecnej kampanii playmaker rozegrał łącznie 13 meczów i zdobył 4 bramki. Mierzący 177 centymetrów piłkarz do akademii klubu z Wysp Kanaryjskich trafił w 2018 roku, a w 2021 roku awansował do pierwszego zespołu Las Palmas. Perspektywiczny zawodnik jest wyceniany na 20 mln euro.