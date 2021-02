Alaba zakomunikował decyzję ws. przyszłości. “Ten klub jest moją rodziną”

David Alaba oficjalnie potwierdził, że jest to dla niego ostatni sezon w barwach Bayernu Monachium. Reprezentant Austrii podczas wtorkowej konferencji prasowej poinformował, że nie podpisze nowej umowy klubem. Gdzie zagra w kolejnym sezonie? Decyzji w tej sprawie jeszcze nie podjął.

28-letni obrońca odejdzie z Bayernu na zasadzie wolnego transferu, bowiem z końcem obecnego sezonu wygasa jego obecna umowa. – Podjąłem decyzję, aby po tym sezonie spróbować czegoś nowego i odejść z klubu. To nie była łatwa decyzja, jestem tutaj od 13 lat i klub jest bardzo bliski mojemu sercu. Przez te 13 lat udało mi się przeżyć tutaj niesamowite chwile, za co jestem bardzo wdzięczny. Nie da się podsumować tego słowami. To był piękny i intensywny czas. Ostatecznie postanowiłem spróbować czegoś nowego, podjąć się nowego wyzwania. Decyzję podjąłem już kilka tygodni temu i zakomunikowałem ją odpowiedzialnym osobom – powiedział Alaba podczas konferencji prasowej.

Rozmowy bez porozumienia

Przedstawiciele Bayernu Monachium chcieli zatrzymać Alabę w drużynie i proponowali mu jeszcze w ubiegłym roku nowy kontrakt. Ostatecznie obie strony nie doszły w tej sprawie do porozumienia. – Odbyliśmy kilka rozmów z władzami klubu oraz moimi reprezentantami. Podjąłem decyzję dotyczącą tego, czego chcę i ich o tym poinformowałem – mówił Austriak, który przyznaje, że z każdej strony namawiano go do pozostania w klubie. Kto próbował go przekonać? – Wszyscy, naprawdę wszyscy. Jestem za to bardzo, bardzo wdzięczny klubowi i dlatego była to bardzo trudna decyzja. Mogę nazwać ten klub moją rodziną – dodał.

Do końca obecnego sezonu Alaba nadal będzie bronił barw drużyny prowadzonej przez Hansiego Flicka. – Dam z siebie wszystko w najbliższych miesiącach, aby pomóc drużynie w odniesieniu sukcesu. To jest cel całego klubu i to jest również coś, co charakteryzuje Bayern. Ten klub co roku chce być na szczycie – dodał.

Podczas konferencji nie zabrakło pytań o kolejny jego przystanek w jego karierze. Alaba był w ostatnich miesiącach łączony z przenosinami do La Liga i Premier League, ale na razie nie podjął decyzji w tej sprawie. – Nie zdecydowałem jeszcze, jaki kierunek obiorę – stwierdził.

Hernandez i Upamecano następcami Alaby

Na następców Alaby w zespole Bayernu typowani są Lucas Hernandez i Dayot Upamecano, którego pozyskanie po zakończeniu sezonu Bayern potwierdził w ostatnich dniach. – Lucas to zawodnik, który jest bardzo ważny i ma wielki potencjał. Może grać na kilku pozycjach i odgrywa również ważną rolę poza boiskiem – powiedział Alaba. Pytany u Upamecano odpowiedział: – Nie jest tajemnicą, że to piłkarz o wielkim talencie i potencjale. W ciągu kilku ostatnich lat bardzo mocno się rozwinął.

W Bayernie, do którego trafił w 2008 roku, rozegrał do tej pory 415 spotkań we wszystkich rozgrywkach, zdobywając 33 bramki i notując 50 asyst.