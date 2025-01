Al-Nassr kusi gwiazdę Milanu! 85 mln euro na stole

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Zlatan Ibrahimovic

Al-Nassr proponował Milanowi 85 mln euro za Leao

Al-Nassr od dłuższego czasu poszukuje wzmocnienia ofensywy, a po nieudanych próbach sprowadzenia Kaoru Mitomy z Brighton, skierował uwagę na Rafaela Leao. Kluczową rolę w rozmowach odegrał Jorge Mendes, agent zarówno Portugalczyka, jak i Cristiano Ronaldo oraz trenera Milanu, Sergio Conceicao.

Według “Sky Sport”, saudyjski klub początkowo zaoferował 70 milionów euro, ale szybko podniósł propozycję do 85 milionów. Była to jedna z najwyższych ofert, jakie Milan otrzymał za swojego kluczowego zawodnika, co tylko podkreśla, jak bardzo Al-Nassr chciał zrealizować ten transfer.

Leao od lat uchodzi za jednego z najbardziej utalentowanych skrzydłowych w Europie i był jednym z liderów Milanu w sezonie mistrzowskim 2021/22. Jego dynamika, drybling i skuteczność sprawiają, że jest celem wielu europejskich gigantów, a teraz także klubów z Bliskiego Wschodu.

Mimo wysokiej oferty Milan natychmiast odrzucił propozycję Al-Nassr. Klub uznał Portugalczyka za kluczowego zawodnika i nie chce go sprzedawać, zwłaszcza w tak gorącym okresie, gdy na rynku transferowym brakuje czasu na znalezienie odpowiedniego zastępstwa. Dodatkowo, Leao ma ważny kontrakt z Milanem do 2028 roku, a jego klauzula wykupu wynosi około 175 milionów euro. Klub traktuje go jako fundament projektu na kolejne lata i chce budować ofensywę wokół niego, zwłaszcza w kontekście przyszłych rozgrywek Ligi Mistrzów.

Rossoneri przechodzą obecnie przez okres zmian kadrowych – odejścia Alvaro Moraty, Davide Calabrii oraz potencjalny transfer Santiago Gimeneza sprawiają, że zespół potrzebuje stabilizacji. W tej sytuacji sprzedaż Leao mogłaby osłabić drużynę w kluczowej fazie sezonu.