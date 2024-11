Neymar miał zmienić klub, ale powiało pesymizmem

Neymar według medialnych doniesień już doszedł do porozumienia z nowym klubem. Dziennikarz Fabrizio Romano przytoczył jednak słowa agenta zawodnika, które zmieniają optykę.

fot. PA Images / Soccer Images / Alamy Na zdjęciu: Pini Zahavi i Neymar

Agent Neymara o przyszłości zawodnika

Neymar w ostatnim czasie jest odmieniany przez wszystkie przypadki. Jest to związane, z tym że 32-latek według informacji środków masowego przekazu rozważa rozwiązanie kontraktu z Al-Hilal i chce wrócić do ojczyzny. Media sugerowały nawet, że piłkarz jest już po słowie z Santosem. Nowe światło na sprawę rzuca jednak wypowiedź agenta zawodnika, który zacytował na platformie X dziennikarz Fabrizio Romano.

– Nie negocjujemy z Al-Hilal odejścia Neymara. Ma ważną umowę z klubem, w którym jest szczęśliwy. Tylko ojciec zawodnika i ja możemy rozmawiać o przyszłości Neymara. Nie wiem, skąd wzięły się plotki – mówił Pini Zahavi cytowany przez znanego insidera.

128-krotny reprezentant Brazylii trafił do ekipy z Arabii Saudyjskiej w sierpniu 2023 roku za 90 milionów euro z PSG. Neymar jednak przygody z Al-Ahli nie może zaliczyć do udanych, bo rozegrał w tej ekipie zaledwie siedem meczów, notując w nich jedno trafienie i trzy asysty. Aktualna umowa zawodnika z Saudyjczykami obowiązuje do końca czerwca tego roku.

W kontekście przyszłości Neymara pojawiały się doniesienia medialne o powrocie do Europy. Najbardziej realny scenariusz zakładał jednak powrót piłkarza do ojczyzny. W niedzielę pojawił się temat związany z transferem Brazylijczyka do Santosu, z którego tak naprawdę wypłynął na szerokie wody.

Czytaj więcej: Neymar wybrał nowy klub. To nie gigant La Liga czy Premier League