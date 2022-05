PressFocus Na zdjęciu: Schreuder jako trener Hoffenheim

Ajax Amsterdam poinformował, że od początku następnego sezonu drużynę poprowadzi Alfred Schreuder. W przeszłości 49-latek był asystentem Erika ten Haga w zespole z Amsterdamu, a także Ronalda Koemana w Barcelonie. Ostatnio pracował w Club Brugge, z którym zajął drugie miejsce w lidze belgijskiej.

Ajax Amsterdam poinformował o zatrudnieniu Alfreda Schreudera

Holender jako pierwszy trener pracował w Twente, Hoffenheim i Club Brugge. Był też asystentem, m.in. w Ajaxie i Barcelonie

Szkoleniowiec podpisał dwuletni kontrakt z opcją przedłużenia go o kolejny sezon

Alfred Schreuder nowym trenerem Ajaxu!

Ajax Amsterdam nie próżnuje. Tuż po tym, jak Erik ten Hag pożegnał się z klubem, zdobywając mistrzostwo Holandii, Joden poinformowali o jego następcy. Nowym szkoleniowcem mistrza Eredivisie zostanie Alfred Schreuder.

49-latek najwięcej czasu spędził jako asystent trenera. W takiej roli rozpoczął karierę w Vitesse, skąd trafił do Twente. Po roku w roli pierwszego szkoleniowca ponownie został asystentem – tym razem w Hoffenheim. Później do swojego sztabu dokooptował go sam Erik ten Hag. Schreuder był jego numerem dwa od stycznia 2018 roku do czerwca 2019 roku. Następnie Holender przez rok samodzielnie prowadził Hoffenheim, by przyjąć ofertę Ronalda Koemana i ponowie wrócić do roli asystenta. Trudno było jednak odmówić pracy w Barcelonie. Po tym, jak Koemana wraz ze sztabem zwolniono w listopadzie, Schreuder znalazł zatrudnienie w Club Brugge. Zdołał doprowadzić zespół do wicemistrzostwa Belgii, a teraz stoi przed nim największe wyzwanie w karierze.

Celem Ajaxu z pewnością będzie kontynuacja sukcesów na krajowym podwórku i godne zaprezentowanie się w Europie. Na niekorzyść 49-latka przemawia to, że wszelkie trofea w trenerskiej karierze zdobywał w roli asystenta. Teraz, już jako numer jeden, będzie odpowiedzialny za jeden z najbardziej zasłużonych klubów na Starym Kontynencie. Szkoleniowiec podpisał dwuletni kontrakt z opcją przedłużenia go o kolejny sezon.

