fot. PressFocus Na zdjęciu: Dusan Tadić

Ajax Amsterdam w obecnym sezonie nie radzi sobie tak dobrze, jak przyzwyczaił swoich kibiców w poprzednich latach. Zimą klub zamierza przeprowadzić prawdziwą rewolucję.

Na półmetku sezonu Ajax zajmuje drugie miejsce w Eredivisie

Zimą do zespołu może dołączyć pięciu zawodników

W klubie szykowana jest poważna przebudowa

Ajax szuka konkretnych wzmocnień

Po odejściu Erika ten Haga Ajax Amsterdam zanotował wyraźny regres. Po 14 kolejkach zajmuje w Eredivisie drugie miejsce, ze stratą trzech punktów do liderującego Feyenoordu. Nie najlepiej przebiegły również zmagania w Lidze Mistrzów, gdzie holenderski gigant zajął trzecie miejsce w grupie i spadł do Ligi Europy.

To wszystko sprawia, że w Amsterdamie podjęto decyzję o przeprowadzeniu zimowej rewolucji. Nie chodzi wyłącznie o transfery do klubu, bowiem najprawdopodobniej dojdzie do rozstania z Daleyem Blindem. Pod znakiem zapytania stoi również przyszłość Mohammeda Kudusa. Dobre występy na mistrzostwach świata w Katarze sprawiły, że trafił on na listy życzeń klubów z Premier League.

Przechodząc do wzmocnień, mistrz Holandii szuka konkretnych zawodników. Ajaxowi bardzo zależy na sprowadzeniu bramkarza, którym może zostać Andres Noppert, czyli niespodziewany numer jeden w bramce reprezentacji Holandii. Oprócz niego, do defensywy ma trafić lewy obrońca oraz środkowy obrońca z wiodącą prawą nogą. Ajax poszukuje także środkowego pomocnika oraz jakościowego skrzydłowego, z przeznaczeniem na prawą stronę boiska. Dotychczas nie poznaliśmy konkretnych personaliów potencjalnych transferów.

Zobacz również: