Emerson Royal to jeden z tych piłkarzy, których kibice Tottenhamu oddaliby z pocałowaniem ręki. Brazylijczyk rozczarowuje w barwach Spurs - w tym sezonie w Premier League zdobył dwa gole i zanotował asystę. Mimo tego jego agent uważa, że 24-latek zasługuje na grę o tytuły.

PressFocus Na zdjęciu: Emerson Royal (Manchester City - Tottenham Hotspur)

Emerson Royal w sierpniu 2021 roku został zawodnikiem Tottenhamu

Brazylijczyk nie jest pierwszoplanową postacią Spurs

24-latek może odejść w letnim okienku transferowym

Tottenham. Emerson “zasługuje na więcej”

Emerson Royal w lecie 2021 roku zamienił Barcelonę na Tottenham za 25 milionów euro. Od tej pory ośmiokrotny reprezentant Brazylii zaliczył 73 spotkania w koszulce Spurs, strzelił trzy gole i zapisał na swoim koncie dwie asysty. Ofensywnie usposobiony prawy obrońca dał się poznać jako defensor, który ma ogromne problemy z koncentracją i utrzymaniem nerwów na wodzy.

Chociaż 24-latek w Londynie rozczarowuje, jego agent jest przekonany, że były zawodnik Realu Betis zasługuje na zdecydowanie więcej, niż gra dla klubu, który nie walczy o mistrzostwo Premier League, co wyjawił w Charla Podcast.

– Istnieje duże prawdopodobieństwo, że Emerson opuści Tottenham. Uważamy, że nadszedł czas, aby zrobił kolejny, większy krok w swojej karierze i przeszedł do drużyny, która walczy o tytuły. Do futbolowego giganta. Myślę, że pasuje do Realu Madryt.

Jeżeli Brazylijczyk odejdzie ze Spurs, kibice stołecznej ekipy raczej nie powinni za nim tęsknić. Jednak nic nie wskazuje na to, by największe klubu Europy stoczyły zażartą walkę o usługi bocznego obrońcy.