Romelu Lukaku wrócił tego lata do Chelsea. Agent belgijskiego napastnika zdradził, że było to marzenie jego klienta.

Agent Romelu Lukaku udzielił wywiadu, w którym poruszył interesujące wątki

Federico Pastorello zdradził kulisy transfery Belga do Chelsea

Menadżer 28-latka przyznał, że jego klient wzbudził swego czasu zainteresowanie Manchesteru City

Lukaku był na celowniku Manchesteru City

‘Transfer Romelu Lukaku był jednym z najdroższych w letnim oknie transferowym. Chelsea potrzebowała napastnika i uznała, że Belg będzie idealnym kandydatem. Londyńczycy zapłacili za niego 115 milionów euro. O kulisach powrotu 28-latka na Stamford Bridge opowiedział jego agent.

– Mówiłem Romelu, że to może być teraz albo nigdy. Czasami podjeżdża pociąg, który potem już nie wraca. Sytuacja na rynku sprawiła, że to był pociąg Romelu. Powiedziałem, że jak chce wrócić, to teraz – wóz albo przewóz – rzekł Federico Pastorello.

– Romelu był w Mediolanie przeszczęśliwy, ale zawsze marzył o powrocie do Chelsea. Wiedziałem o tym od 2017 roku. Wtedy powiedział mi że marzy tylko o dwóch klubach: o Chelsea i o Realu Madryt, a szczególnie o Chelsea, bo za szybko go tam skreślono i chciał coś udowodnić – kontynuował agent Lukaku. Zdradził on, że pozyskaniem jego klienta zainteresowany był Manchester City.

– Rok wcześniej po Lukaku przyszedł Manchester City. Pandemia utrudniła biznes, ciężko było latać na spotkania. Zaczęli bardzo konkretnie, ale ostatecznie zmienili zdanie, lub po prostu nie byli gotowi sfinalizować tego transferu – powiedział Federico Pastorello.

– Szczerze mówiąc, po pierwszym sezonie w Interze to byłoby bardzo trudne, niemal niemożliwe. Nie udało się zdobyć mistrzostwa, a Romelu bardzo na tym zależało. Wtedy postanowili skupić się na Harrym Kane’ie – uzupełnił menadżer Lukaku.

