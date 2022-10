PressFocus Na zdjęciu: Adrien Rabiot

Chelsea myśli o zakontraktowaniu Adriena Rabiota, którego sytuacja kontraktowa sprawia, że latem może być do wzięcia za darmo, a zimą za stosunkowo niską kwotę.

Rabiot ma ważną umowę z Juventusem do końca tego sezonu

Jego sytuację podobno obserwują włodarze Chelsea

Do transferu mogłoby dojść już w styczniu

Chelsea sięgnie po pomocnika Juventusu?

Denis Zakaria nie najlepiej adaptuje się w Chelsea, dlatego też włodarze “The Blues” już podczas najbliższego zimowego okienka transferowego będą chcieli wzmocnić środek pola. Co ciekawe, działacze londyńskiego klubu ponownie mogą wybrać się na zakupy do… Turynu, bowiem ich uwagę przykuł Adrien Rabiot – donosi “La Gazzetta dello Sport”.

Kontrakt 27-letniego pomocnika z “Bianconerimi” wygasa 30 czerwca 2023 roku, co oznacza, że latem może być on do wzięcia za darmo, a w styczniu za stosunkowo niską kwotę. Prasa z Półwyspu Apenińskiego pisze o 8-10 milionach euro, które zadowoliłyby władze “Starej Damy”. Z włoskim gigantem łączony jest m.in. Sergej Milinković-Savić, który mógłby zastąpić Francuza.

29-krotny reprezentant “Trójkolorowych” jest piłkarzem Juventusu od lipca 2019 roku. Wówczas Rabiot przeniósł się do Italii po zakończeniu jego umowy z Paris Saint-Germain. Środkowy pomocnik Turynu jednak nie podbił i poza kilkoma przebłyskami z reguły nie spełniał pokładanych w nim oczekiwań.

Adrien Rabiot w 9 meczach aktualnej kampanii strzelił 2 bramki. Jego wartość rynkowa szacowana jest przez “Transfermarkt” na 17 milionów euro.

