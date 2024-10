Adam Wharton to jeden z najlepiej zapowiadających się angielskich piłkarzy. 20-letni pomocnik wzbudza zainteresowanie Manchesteru City i Liverpoolu - uważa Ekrem Konur.

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Adam Wharton

Adam Wharton jest jednym z najbardziej obiecujących angielskich zawodników. 20-letni pomocnik imponuje wysoką dyspozycją w barwach Crystal Palace, co zaowocowało powołaniem do reprezentacji Anglii. Wszystko wskazuje na to, że londyński klub już niedługo będzie musiał pogodzić się z odejściem utalentowanego piłkarza. Anglik wzbudza bowiem ogromne zainteresowanie na rynku transferowym.

Jeśli wierzyć najnowszym informacjom przekazanym przez Ekrema Konura, to Liverpool oraz Manchester City podjęli już pierwsze kroki w celu sprowadzenia Adama Whartona. Włodarze obu gigantów podobno skontaktowali się z Crystal Palace, żeby poznać warunki ewentualnego transferu. Żeby ściągnąć jednokrotnego reprezentanta Anglii już w styczniu, trzeba zapłacić minimum 45 milionów euro.

Defensywny pomocnik z powodzeniem występuje w koszulce drużyny Orłów od lutego 2024 roku, kiedy trafił na Selhurst Park za około 21 milionów euro z Blackburn Rovers. To właśnie w zespole Wędrowców dwudziestolatek zbierał pierwsze piłkarskie szlify i pokazał się szerszej publiczności. Zatem Adam Wharton najpierw zebrał doświadczenie w Championship, a teraz imponuje formą w Premier League.

Perspektywiczny zawodnik w Manchesterze City mógłby zastąpić Rodriego. Przypomnijmy, że gwiazda ekipy Obywateli zerwała więzadło krzyżowe w kolanie i nie wróci do gry w obecnym sezonie.