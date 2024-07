PressFocus Na zdjęciu: Adam Buksa

Wkrótce FC Midtjylland ogłosi transfer Adama Buksy

Nowy klub Polaka zapłaci RC Lens 4 mln euro, co nie stanowi dla niego większego wydatku. Właścicielem Midtjylland jest jeden z najbogatszych ludzi w Danii

To, czego należy się teraz spodziewać, opisuje dla Goal.pl dziennikarz “Tipsbladet” śledzący na co dzień FC Midtjylland

Adam Buksa w FC Midtjylland. Jak to będzie wyglądać?

Dla Goal.pl wypowiada się Troels Bager Thøgersen, dziennikarz “Tipsbladet” będący blisko FC Midtjylland.

Adam Buksa trafia do klubu z ogromnymi ambicjami. FC Midtjylland kupuje go teraz przed rozpoczęciem sezonu, ponieważ chce zrobić wszystko, co w jego mocy, aby zakwalifikować się do nowej Ligi Mistrzów, a także dobrze rozpocząć ligę w przeciwieństwie do sytuacji z ubiegłego roku, gdy przegrał trzy z pierwszych sześciu meczów i postawił się w bardzo trudnym położeniu zanim sezon ruszył na dobre.

FC Midtjylland ma nowy obiekt treningowy, który został otwarty rok temu. Jest on własnością jednej z trzech najbogatszych osób w Danii, która – gdyby tylko chciała – z łatwością mogłaby kupić drużynę Premier League. Pod tym względem Buksa zdecydowanie robi krok naprzód w swojej karierze w porównaniu z graniem dla drużyny ze środka tabeli, jaką jest Antalyaspor. Buksa nie ma jednak gwarancji gry w podstawowym składzie. Szczerze mówiąc wydaje mi się, że faworytem do wyjściowej jedenastki jest Cho Gue-sung – jeśli tylko wróci do formy po operacji kolana. Na pewno nie będzie żadnego faworyzowania ze względu na nazwisko. FC Midtjylland gra głównie w ustawieniu 4-4-2 z jednym silnym i wysokim napastnikiem oraz jednym bardzo mobilnym, szybkim i posiadającym dobry drybling, więc Cho – 1,88 m wzrostu – i Buksa nie będą grać razem, nie wliczając ewentualnie końcowej fazy meczu, w której FC Midtjylland będzie gonić wynik.

Przed Buksą trudne zadanie, bo Cho Gue-sung to piłkarz, który ma świetne warunki i doskonale spisuje się w pressingu. Chyba, że Cho odejdzie, bo Koreańczyk na dziś to piłkarz, po którego może zgłosić się klub z lig top 5 w Europie. Myślę, że oferta między 8, a 12 mln euro może zadowolić Midtjylland. Nie można tego oczywiście wykluczyć, ale osobiście nie sądzę, by tak się faktycznie stało.

Szansą dla Buksy jest to, że to Polak będzie pierwszym wyborem na początku sezonu. Wszystko wskazuje na to, że Cho Gue-sung nie zdąży się wykurować i w chwili, gdy Buksa będzie gotowy na kwalifikacje do Ligi Mistrzów, on wciąż będzie przechodził rehabilitację.