Real nie sprowadzi wahadłowego. Na ten transfer nalegał Mbappe

QSP / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Achraf Hakimi nie wróci do Realu Madryt

W ostatnich miesiącach Achraf Hakimi był łączony z powrotem do Realu Madryt. Plotki w tej sprawie nasiliły się, gdy na Santiago Bernabeu wylądował Kylian Mbappe. Obaj piłkarze są bowiem przyjaciółmi, a Francuz podobno polecił włodarzom Królewskich sprowadzenie Marokańczyka. Już wiadomo, że zawodnicy, którzy znają się z szatni PSG, nie będą ponownie klubowymi kolegami. Tak przynajmniej wynika z informacji przekazanych przez hiszpański serwis “DefensaCentral.com”.

Wspomniany portal ujawnił, że Real Madryt nie żałuje odejścia Achrafa Hakimiego, którego w 2020 roku sprzedał za 43 miliony euro do Interu Mediolan. Działacze Los Blancos nie są zainteresowani pozyskaniem wahadłowego, ponieważ mają zupełnie inny plan na obsadę prawej obrony. Hiszpański gigant od dawna prowadzi rozmowy z Trentem Alexandrem-Arnoldem, który już następnego lata najprawdopodobniej trafi na zasadzie wolnego transferu do stołecznej drużyny.

Poza tym marokański defensor jest bardzo bliski przedłużenia kontraktu z Paris Saint-Germain, w którym z powodzeniem występuje od lipca 2021 roku. Achraf Hakimi stawiał pierwsze piłkarskie kroki właśnie w akademii Realu Madryt, ale wszystko wskazuje na to, że nie będzie dane mu znowu założyć koszulki ekipy Los Galacticos. Mierzący 181 centymetrów obrońca świetnie odnajduje się we Francji, a jego dotychczasowy bilans w PSG to 141 meczów, 17 goli oraz 26 asyst.