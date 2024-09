AC Milan zwrócił uwagę na tego piłkarza. Real Madryt go wyszkolił

AC Milan ostatnich tygodni nie może zaliczyć do udanych. Tymczasem na celowniku Rossonerich znalazł się gracz z przeszłością w Realu Madryt, o czym informuje serwis Fichajes.net.

Antonio Blanco znalazł się na liście życzeń AC Milan

AC Milan niewykluczone, że niebawem pozyska nowego defensywnego pomocnika. Najnowsze wieści mediów sugerują, że 19-krotny mistrz Włoch zainteresował się zawodnikiem, który w przeszłości bronił barw Realu Madryt. Fichajes.net wskazuje, że na celowniku ekipy z Serie A znalazł się Antonio Blanco.

24-latek ma już na swoim koncie jeden występ w reprezentacji Hiszpanii. Antonio Blanco obecnie broni barw Deportivo Alves, gdzie trafił z giganta La Liga w lipcu 2023 roku. Real zarobił na transakcji cztery miliony euro. Tymczasem według hiszpańskiego źródła piłkarz mógłby kolejny raz zmienić pracodawcę latem 2025 roku.

Antonio Blanco w swoim pierwszym sezonie w zespole z Estadio de Mendizorroza dał się zapamiętać jako zawodnik, który szybko stał się kluczową postacią drużyny. Mocnymi stronami zawodnika jest wizja gry dokładność podania, a także skuteczność w odbiorze.

Hiszpański zawodnik ma kontrakt ważny z Deportivo Alaves do końca czerwca 2027 roku. Rynkowa wartość Antonio Blanco kształtuje się z kolei w wysokości blisko ośmiu milionów euro. Gdyby transfer z udziałem zawodnika doszedł do skutku, to o miejsce w składzie rywalizowałby między innymi z Ismaelem Bennacerem czy Youssoufem Fofaną.

