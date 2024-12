AC Milan przed zmianami? Sergio Conceicao chce tych graczy

fot. PA Images / jvphoto / Alamy Na zdjęciu: Sergio Conceicao

Sergio Conceicao poprosił władze Milanu o trzy transfery

AC Milan w trakcie trwającej kampanii ma przede wszystkim powalczyć w lidze włoskiej o miejsce premiowane grą w kolejnym sezonie w Lidze Mistrzów. W tym celu podjęta została decyzja o zmianie trenera. Paulo Fonsekę, zastąpił Sergio Conceicao. Nowy szef Rossonerich miał już poprosić zarząd przedstawiciela Serie A o konkretne trzy transfery.

Głównym celem Milanu ma być Federico Chiesa, broniący aktualny barw Liverpoolu. Zawodnik trafił do angielskiej ekipy latem, ale nie potrafić wygrać rywalizacji z silną konkurencją. Realny scenariusza zakłada zatem, że piłkarz wróci do ojczyzny. Wypożyczenie do mediolańskiej drużyny mogłoby być szansa dla gracza.

Innym kandydatem do gry w Milanie jest Otavio. Aktualnie piłkarz reprezentuje barwy Al-Nassr. Sergio Conceicao doskonale gra zawodnika z czasów pracy w FC Porto. Ofensywny pomocnik miałby również zostać do mediolańskiej ekipy wypożyczony z opcją wykupu.

W końcu ostatnią z opcją do wzmocnienia Milanu może być Joshua Zirkzee. Holender nie potrafi zaaklimatyzować się w Man Utd, więc niewykluczone, że niebawem zdecyduje się na powrót do Włoch, gdzie radził sobie znacznie lepiej. Jako zawodnik Bolognii cieszył swoją grą. Okazją na odzyskanie dawnego blasku może być dla piłkarza w ekipie z San Siro.

Czytaj więcej: Man Utd koszmarnie zakończył 2024 rok. Amorim po meczu z Newcastle