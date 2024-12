fot. Sportimage Ltd / OBNW / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Ruben Amorim podsumował spotkanie Man Utd – Newcastle

Manchester United pod dowództwem Rubena Amorima rozegrał już 11 spotkań i na razie bilans tych meczów jest daleki od oczekiwań. Zaliczył jak na razie cztery zwycięstwa, remis i sześć porażek. Ostatnią przegrana Czerwone Diabły zanotowały w starciu przeciwko Newcastle United (0:2). Rozczarowania po tym starciu nie krył menedżer ekipy z Old Trafford.

Man Utd sezon 2024/2025

– Straciliśmy pierwsi gola. W takich momentach trzeba naprawdę wrócić do gry. Próbowaliśmy, ale bez odpowiedniej jakości nie mamy podstaw, aby opierać grę na stylu, który preferuję – mówił Ruben Amorim cytowany przez BBC Sport.

– Rywale byli lepsi. Kontrolowali grę. Zrobili wszystko jako zespół. Nasi zawodnicy starali się raczej grać indywidualnie. Nie można im jednak odmówić, że nie próbują – kontynuował menedżer Man Utd.

Już w 33. minucie portugalski trener zdecydował się na radykalny krok, ściągając z boiska Joshuę Zirkzee. Na ten temat też się wypowiedział.

– Jeśli uznam, że mogę coś zrobić, aby zmienić wynik, robię to. Aktualnie nie mamy opanowanych podstaw naszego stylu gry. Kiedy przeżywasz trudny moment, ten fundament jest potrzebny. Przeciwnik zagrał lepiej od nas, nie ma co do tego wątpliwości – powiedział Portugalczyk.

Man Utd kolejne spotkanie rozegra już 5 stycznia. Poprzeczka będzie zawieszona bardzo wysoko, bo Czerwone Diabły zmierzą się na wyjeździe z Liverpoolem. Spotkanie zacznie się o godzinie 17:30.

Czytaj więcej: Real pozyska perełkę z Serie A? Ancelotti pod wrażeniem gracza