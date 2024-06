Kines Milano / Alamy Na zdjęciu: AC Milan

Adrien Rabiot w kręgu zainteresowań Milanu

AC Milan w letnim oknie transferowym będzie chciał dodać nieco więcej świeżości do środka pola. Dyrektor klubu Geoffrey Moncada pracuje nad sprowadzeniem nowego środkowego pomocnika. Na liście życzeń Rossonerich widnieją dwa nazwiska, lecz jedno może wydawać się dużym zaskoczeniem. Jak poinformował portal MilanNews.it wspomniany wcześniej Moncada zwrócił się do Juventusu z zapytaniem o to, jak wygląda sytuacja Adriena Rabiota.

Dla mediolańskiego zespołu sprowadzenie Francuza to ogromna okazja bowiem kontrakt zawodnika wygasa w czerwcu. Choć matka zawodnika, która jest również jego agentką, negocjuje z Juventusem nową umowę, to wciąż nie zapadły żadne oficjalne decyzje. Wśród potencjalnych kierunków dla dalszej kariery 29-letniego pomocnika wymienia się również Premier League. Niewykluczone, że losy Rabiota poznamy dopiero po Mistrzostwach Europy 2024, ponieważ zawodnik aktualnie przygotowuje się z kadrą Francji do startu turnieju.

MilanNews.it zaznacza, że w kręgu zainteresowań Milanu poza Adrienem Rabiotem jest również Youssouf Fofana z Monako.

Reprezentant Francji w minionym sezonie wystąpił w barwach Juventusu w 35 meczach, w których strzelił 5 goli i zaliczył 3 asysty. W Juventusie gra od 2019 roku, gdy przeniósł się na zasadzie wolnego transferu z Paris Saint-Germain.