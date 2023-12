IMAGO / Mike Egerton Na zdjęciu: Clement Lenglet

AC Milan pilnie poszukuje środkowego obrońcy

Na liście Rossonerich znalazły się dwa nazwiska

Są to Clement Lenglet i Jakub Kiwior

AC Milan w sezonie 2023/2024 nie radzi sobie najlepiej. Stefano Pioli ma nieco ograniczone pole manewru, a szczególnie na środku obrony. Kontuzjowani są Pierre Kalulu, Malick Thiaw i Marco Pellegrino.

W związku z tym Rossoneri coraz śmielej rozglądają się na rynku transferowym. Wydaje się, że zimą na San Siro pojawi się nowy stoper, który będzie musiał sprostać wysokim oczekiwaniom kibiców.

W mediach od dłuższego czasu w gronie kandydatów do zasilenia Milanu wymienia się reprezentanta Polski – Jakuba Kiwiora. Defensor Arsenalu nie może liczyć na regularną grę u Mikela Artety i według plotek byłby chętny na przenosiny. Oprócz tego Rossoneri upatrzyli sobie Clementa Lengleta, czyli stopera Barcelony wypożyczonego do Aston Villi. Operacja z udziałem Francuza byłaby trudniejsza do zrealizowania, bo zgodę musieliby wyrazić The Villans oraz Blaugrana.