Tammy Abraham może niebawem zmienić barwy klubowe. Anglik w związku z tym, że do Chelsea trafił Romelu Lukaku, jest jednym z tych zawodników, którzy mogą nie mieścić się w kadrze The Blues. Piłkarz był łączony z przeprowadzką do AS Romy. Gdyby jednak Abraham na przeprowadzkę do Rzymu się nie zdecydował, to jest już przygotowany plan alternatywny, głosi Sky Sports.

Tammy Abraham prawdopodobnie wkrótce zmieni pracodawcę

Faworytem do pozyskania Anglika jest AS Roma

Klub z Serie A ma przygotowany również alternatywny plany, gdyby nie udało się pozyskać napastnika The Blues

Roma w trakcie wyboru nowego napastnika

Tammy Abraham ma umowę z Chelsea ważną do końca czerwca 2023 roku. Aczkolwiek w związku z tym, że ofensywa w ekipie ze Stamford Bridge jest mocno rozbudowana, to wydaje się, że napastnik niebawem pożegna się z londyńczykami.

Abraham w ostatnim czasie najczęściej łączony był z transferem do Romy. Sky Sports przekonuje natomiast, że jest jeszcze jeden zawodnik łączony z przeprowadzką do teamu z Serie A. Na radarze Giallorossich znalazł się Kelechi Iheanacho, który niedawno przedłużył kontrakt z Man City.

Priorytetem jest jednak zawodnik Chelsea, którego chce mieć w swoich szeregach Jose Mourinho. W czwartek w sprawie transferu do Londynu udał się nawet dyrektor sportowy Romy Thiago Pinto, aby przekonać zawodnika do zmiany klubu.

Włoski klub nie jest jedynym, który wyraża zainteresowanie Abrahamem. Piłkarz jest też na celowniku między innymi Arsenalu. Londyńczycy nie chcą jednak wzmacniać rywala z Premier League. Tym samym bardziej realny scenariusz zakłada przeprowadzkę zawodnika do ekipy spoza Wysp Brytyjskich.

Abraham to sześciokrotny reprezentant Anglii. W szeregach The Blues rozegrał natomiast 82 mecze, w których zdobył 30 bramek, notując również 12 asyst.

