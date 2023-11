A jednak! Reprezentant Polski obserwowany przez włoskiego giganta

Jakub Kiwior jest realnym kandydatem do gry w obronie AC Milanu. Reprezentant Polski był obserwowany przez skauta włoskiego giganta podczas dwóch ostatnich meczy kadry, o czym poinformował Tomasz Włodarczyk z "Meczyki.pl".

IMAGO / Zuma Wire / Mikolaj Barbanell Na zdjęciu: Jakub Kiwior

Skaut AC Milanu obserwował Jakuba Kiwiora w dwóch ostatnich meczach reprezentacji Polski

Wcześniej media informowały o zainteresowaniu giganta

Tomasz Włodarczyk z portalu “Meczyki.pl” poinformował, że doniesienia te są prawdą i “Kiwi” jest na radarach ekipy z Mediolanu

Kiwior do Milanu?

Jakub Kiwior od przeszło pół roku jest zawodnikiem Arsenalu. Obrońca reprezentacji Polski przeniósł się do zespołu z Londynu na zasadzie transferu definitywnego z włoskiej Spezii za 25 milionów euro. W ekipie Mikela Artety nie jest on jednak podstawowym graczem, dotychczas rozegrał 16 spotkań, przez co jego sytuacją interesują się inne zespoły w Europie.

Media jakiś czas temu informowały o zainteresowaniu ze strony AS Romy i Fiorentiny. Jednak najnowsze doniesienia mówią o AC Milanie. Stefano Pioli chciałby u siebie Polaka w ramach wypożyczenia, o czym donosiła “La Gazzetta Dello Sport”. Te informacje właśnie potwierdził Tomasz Włodarczyk z portalu “Meczyki.pl”. Dziennikarz przekazał, że Kiwior był obserwowany w dwóch ostatnich spotkaniach reprezentacji Polski przez skauta ekipy z Mediolanu.

Czy Jakub Kiwior powinien zamienić Arsenal na Milan? Tak 44% Nie 56% Nie mam zdania 0% 9 + Głosy Oddaj swój głos: Tak

Nie

Nie mam zdania

Czytaj więcej: Probierz zaskoczył pomysłem. Potrzebna zgoda klubów Ekstraklasy