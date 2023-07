Jeremy Menez nie zamierza zawieszać butów na kołku. 24-krotny reprezentant Francji podpisał kontrakt z nowym klubem. Gdzie zagra 36-latek? Napastnik wraz z Bari powalczy o awans do Serie A.

Źródło: AS Bari

IMAGO/ Valentina Giannettoni Na zdjęciu: Jeremy Menez

Jeremy Menez nie zamierza kończyć przygody z piłką i związał się z AS Bari, z którym będzie walczył o awans do Serie A

Francuz podpisał kontrakt obowiązujący przynajmniej przez rok

Dla 36-latka będzie to 11. klub w karierze, w tym czwarty we Włoszech

Jeremy Menez powalczy o awans do Serie A

Bari było bardzo blisko długo wyczekiwanego powrotu do Serie A. Ekipa ze Stadio San Nicola zdołała zakwalifikować się do baraży o awans do elity, jednak w ich finale musiała uznać wyższość Caglari. Teraz Galletti zamierzają zrealizować swoje marzenia, a pomóc im w tym ma Jeremy Menez.

36-latek podpisał z Bari roczny kontrakt, który może zostać przedłużony o kolejne 12 miesięcy. Dla 24-krotnego reprezentanta Francji to “powrót” do Włoch i Serie B. W poprzednim sezonie napastnik występował w koszulce Regginy, gdzie dzielił szatnię m.in. z Thiago Cionkiem. Dla ekipy ze Stadio Oreste Granillo zaliczył łącznie 34 mecze, strzelił pięć goli i zanotował trzy asysty.

Bari będzie 11. klubem w karierze Francuza. W swoim CV ma on takie ekipy jak Sochaux, Monaco, Roma, PSG, Milan, Bordeaux, Antalyaspor, CF America, Paris FC i Reggina.