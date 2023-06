Poznaliśmy trzeciego beniaminka Serie A. Claudio Ranieri wraca do elity

PressFocus Na zdjęciu: Cagliari Calcio

W finale baraży o Serie A zmierzyły się ze sobą drużyny Bari oraz Cagliari

W rewanżu zwyciężyła ekipa Sardyńczyków

Zwycięską bramkę w doliczonym czasie zdobył Leonardo Pavoletti

Cagliari w przyszłym sezonie zagra w Serie A!

Pierwsze spotkaniu finału barażu zakończyło się remisem 1:1. Wówczas na listę strzelców dla Cagliari wpisał się Gianluca Lapadula, natomiast ekipa Bari wyrównała w doliczonym czasie gry za sprawą rzutu karnego. W rewanżu zespół z Sardynii musiał zwyciężyć, bowiem remis w dwumeczu premiował awansem drużynę ze Stadio San Nicola, ponieważ po sezonie zasadniczym zajmowali wyższą lokatę w tabeli.

W rewanżowym starciu w Bari wygrała drużyna Cagliari. Zwycięskiego gola w doliczonym czasie gry strzelił Leonardo Pavoletti. Sam mecz toczył się w wolnym tempie i brakowało przede wszystkim groźnych i składnych akcji zarówno jednej jak i drugiej ekipy. Najlepszą okazję bramkową ekipa gospodarzy miała, ale piłka po uderzeniu w 84. minucie zatrzymała się na słupku. Na Stadio San Nicola zasiadło tego dnia 58 tysięcy widzów, co jest nieprawdopodobnym wynikiem jak na realia Serie B.

Cagliari dołączyło do zespołów Genoi oraz Frosinone, które w przyszłym sezonie będziemy oglądali na boiskach Serie A. Dla drużyny z Sardegna Arena to powrót do elity po roku spędzonym na zapleczu.

