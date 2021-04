Liverpool FC jest jednym z 12 europejskich klubów, które stoją za powstanie Superligi. Tymczasem rozczarowania takim obrotem wydarzeń nie kryją kibice The Reds. Głos w sprawie zabrał też menedżer ekipy z Anfield Road.

Superliga zbrodnią na piłce nożnej?

Liverpool FC obok Arsenalu, Chelsea, Manchesteru City, Manchesteru United i Tottenhamu Hotspur jest przedstawicielem Premier League, dążącym do powstania nowych rozgrywek piłkarskich. Superliga miałby być komercyjną konkurencją dla Ligi Mistrzów.

Już w 2019 roku ideę powstania nowych rozgrywek, w których brać udział mają tylko największe kluby z Europy, skrytykował Juergen Klopp. Niemiec w rozmowie ze Sky przekonywał, że jego zdanie w tej kwestii nie uległo zmianie. Ciekawe jest też to, że kibicom Liverpoolu również nie podoba się pomysł utworzenia nowych rozgrywek. Następstwem tego było to, że rozwiesili dwa transparenty przed Anfield Road. Na jednym były teksty: “Wstydź się” i “Spoczywaj w pokoju LFC 1892-2021”. Z kolei na drugim kibice wyrazili zdecydowany sprzeciw powstaniu Superligi.

– Wczoraj usłyszałem o tym po raz pierwszy. Starałem się przygotować do trudnego meczu. Mamy trochę informacji, ale niewiele. (…) Ludziom to się nie podoba i ja to rozumiem. Nie mogę powiedzieć nic więcej, ponieważ nie jesteśmy zaangażowani w ten proces. Zarówno piłkarze, jak i ja nic o tym nie wiedzieliśmy. Będziemy musieli poczekać i zobaczyć, jak to się rozwinie – rzekł Klopp cytowany przez Bild.

– Piłka nożna w Liverpoolu to więcej niż kilka decyzji. W piłce nożnej najważniejsi są kibice i drużyna. I musimy się upewnić, że nic nie stanie na przeszkodzie, aby wciąż tak było. Słyszałem o transparentach przed Anfield i nie rozumiem, dlaczego zostały rozwieszone, bo zawodnicy nie zrobili nic złego – podkreślił Niemiec.

– W trudnych czasach trzeba trzymać się razem. Nie oznacza to, że musisz się na wszystko zgodzić. W każdym razie ja jeszcze raz powtarzam, że piłkarze nie zrobili nic złego – powiedział Klopp.

Mocne słowa felietonisty Bildu nt. Superligi

Ciekawe zdanie na temat powstania nowych rozgrywek ma natomiast felietonista Bilda Alfred Draxler. – Planowana rywalizacja między czołowymi europejskimi klubami nie byłaby Superligą, ale tandetną ligą – przekonywał lapidarnie 68-latek.

Oprócz Liverpoolu i innych angielskich ekip zaangażowane w projekt Superligi są także: AC Milan, Atletico Madryt, FC Barcelona, Inter Mediolan, Juventus Turyn oraz Real Madryt. Kluby niemieckie i francuskie nie przystąpiły jeszcze do sojuszu.

