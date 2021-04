Manchester City jest jednym z tych klubów, który stoi za powstaniem Superligi. Nie dziwi zatem, że angielscy dziennikarze byli ciekawi zdania Josepa Guardioli na temat nowego projektu. Hiszpan wbrew oczekiwaniom wyraził swoje stanowisko na temat wywołujących mnóstwo kontrowersji rozgrywek.

Hiszpan dyplomatyczny, ale też odważny

Manchester City w przypadku dalszego popierania gry w Superlidze może ponieść poważne konsekwencje. W mediach pojawiły się już głosy, że lider Premier League może zostać w trybie natychmiastowym zdyskwalifikowany z europejskich pucharów. Decyzja w tej kwestii może zapaść w piątek w trakcie nadzwyczajnego posiedzenia Komitetu Wykonawczego UEFA.

Josep Guardiola przedstawił natomiast dość odważne stanowisko na temat Superligi. – To nie jest sport, jeśli nie ma związku pomiędzy wysiłkiem i sukcesem. To nie jest sport, jeśli nie ma znaczenia, czy przegrasz. To niesprawiedliwe, jeśli drużyny walczą na szczycie, a i tak nie mogą się zakwalifikować – rzekł Guardiola cytowany przez BBC Sport.

– Wspieram swój klub i ludzi, których znam. Jestem częścią Manchesteru City, ale mam też własne zdanie i chcę, aby mój przekaz był jasny – uzupełnił były trener Bayernu Monachium.

UEFA też nie jest święta

Guardiola to pierwszy z sześciu menedżerów klubów z Premier League zaangażowanych w temat powstania nowych rozgrywek, który wypowiedział się w tej kwestii. Hiszpan z humorem przyjął tę nowinę. – To zaszczyt. Jestem zatem dobrym rzecznikiem. W każdym razie ja, Ole Gunnar Solskjaer, Juergen Klopp, Mikel Arteta, czy Thomas Tuchel – jesteśmy w tej samej sytuacji. Rozmawiamy sześć razy w tygodniu na różne tematy, zaczynając od COVID-19, a na służbie zdrowia kończąc – powiedział Hiszpan.

– Jeśli o mnie chodzi, to bardzo bym chciał, aby przewodniczący projektu Superligi powiedział, dlaczego nie ma w gronie wybranych klubów Ajaxu, ewentualnie czy taki klub może się w Superlidze znaleźć. Wszak ma na swoim koncie cztery Puchary Europy – rzekł Guardiola.

– Każdy ma swój interes. Kluby Premier League i UEFA też – podsumował opiekun The Citizens.

