Piłkarze Liverpoolu jako pierwsi z klubów zaangażowanych w projekt Superligi zabrali w tej sprawie głos. Ich wspólne oświadczenie w tej sprawie w mediach społecznościowych opublikował kapitan The Reds Jordan Henderson.

12 klubów, w tym Liverpool, w nocy z niedzieli na poniedziałek niespodziewanie poinformowało o powołaniu do życia Superligi, w której miałyby występować największe europejskie kluby. Komunikat był ogromnym zaskoczeniem dla wszystkich, w tym samych piłkarzy i trenerów klubów zaangażowanych w ten projekt. Do tej pory głos w tej sprawie zabierali tylko nieliczni szkoleniowcy, jak Josep Guardiola czy Juergen Klopp. Do tej pory brakowało jednak głosu ze strony piłkarzy zainteresowanych klubów. We wtorkowy wieczór jako pierwsi zabrali go zawodnicy Liverpoolu.

Superliga nie podoba się piłkarzom Liverpoolu

Kapitan The Reds Jordan Henderson w swoich mediach społecznościowych opublikował krótkie, ale bardzo konkretne oświadczenie, z którego jasno wynika, że zawodnicy zespołu z Anfield Road są przeciwni projektowi Superligi.

“Nie podoba nam się to i nie chcemy, aby to się stało. To jest nasze wspólne stanowisko. Nasze oddanie temu klubowi i jego kibicom jest absolutne i bezwarunkowe” – czytamy w krótkim oświadczeniu.

Superliga na włosku

Wiele wskazuje na to, że projekt Superligi bardzo szybko zostanie wrzucony do kosza. Ogromna jego krytyka w ostatnich dwóch dniach sprawiła, że pierwsze kluby – Chelsea i Manchester City – podjęły już decyzję o wycofaniu się z rozgrywek. Według medialnych doniesień wkrótce dołączą do nich kolejne zespoły, które prawdopodobnie nie spodziewały się takiej reakcji ze wszystkich stron.