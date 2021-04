Chelsea wycofuje się z Superligi

Według BBC Sport, Chelsea szybko wycofała się z dołączenia do Superligi. Londyński klub zaczął przygotowywać odpowiednie dokumenty, aby nie brać udziału w rozłamie europejskiego futbolu. Co więcej nawet dziennikarze The Guardian przekonują, że wszystkie kluby biorące w tym udział podzieliły się już na dwa różne obozy.

The Blues pierwsi przyznali się do błędu

Nie milkną echa po oficjalnych informacjach dotyczących powstania Superligi. Dla wielu ekspertów czas, w którym ogłoszono ten pomysł jest po prostu nieodpowiedni. Do tego doszły również komunikaty opublikowane przez dwanaście klubów założycieli w nocy z niedzieli na poniedziałek, co wywołało jeszcze większą falę negatywnych komentarzy oraz opinii w Internecie.

Z każdą godziną dociera do nas coraz więcej ciekawych wiadomości. Władze europejskich lig zapowiedziały gotowość wyrzucenia drużyn z rodzimych rozgrywek, jeśli te przystąpią do Superligi. Co więcej organizacje FIFA oraz UEFA nie wykluczyły czarnego scenariusza dla piłkarzy popierających to przedsięwzięcie. Wszyscy gracze, którzy staną się częścią nowego projektu nie będą mogli reprezentować swoich krajów na największych imprezach piłkarskich.

Powyższe aspekty sprawiły, że wśród przedstawicieli kilku klubów pojawiły się poważne wątpliwości odnośnie występowania w Superlidze. Pierwszą ekipą spośród wszystkich gigantów, która wychodzi przed szereg jest Chelsea. Według brytyjskich mediów, władze The Blues nie wiedziały o wszystkich planach Florentino Pereza, co więcej prezesi Liverpool’u i Manchester’u United zapewniali wcześniej Romana Abramowicza, że nic złego nie może się wydarzyć, a nowy format przyniesie tylko więcej zysków.

Jak się okazało, rzeczywistość jest zupełnie inna. Chelsea nie potwierdziła jeszcze tych doniesień, jednak wiele wskazuje na to, że takie zachowanie może skłonić kolejne drużyny do opuszczenia nowo powstałej organizacji.

BBC Sport understands that Chelsea are preparing documentation to request withdrawing from the European Super League.



Full story to follow ⤵#bbcfootball — BBC Sport (@BBCSport) April 20, 2021

Bunt kibiców pod Stamford Bridge

Na kilka godzin przed ligowym meczem Chelsea z Brighton, kibice The Blues zjawili się pod Stamford Bridge, gdzie głośno sprzeciwili się potencjalnym zmianom obecnego formatu rozgrywek europejskich. Klubowy autokar nie mógł wjechać pod stadion, ponieważ grupa fanów zagrodziła przejazd, co chwile kierując wulgarne okrzyki w stronę piłkarzy. W pewnym momencie na lądzie pojawił się Peter Cech. Aktualny dyrektor techniczny The Blues ze stoickim spokojem ruszył w stronę protestujących i nalegał, aby pozwolili drużynie dotrzeć na stadion.

At Stamford Bridge, where the strongest protest we’ve seen against the European Super League is in full swing ahead of Brighton later. “You’ve ruined our club.” Pretty strong. pic.twitter.com/mq0Mfbc3CD — Ron Walker (@ronnabe) April 20, 2021

Jordan Henderson zwołał pilne spotkanie wszystkich kapitanów Premier League

Jordan Henderson postanowił zaprosić kapitanów pozostałych 19 klubów Premier League na pilne spotkanie dotyczące utworzenia Superligi i przyszłości angielskiej piłki. Co ciekawe nie jest to pierwszy raz, kiedy dowódca The Reds decyduje się na taki krok. W ubiegłym roku 30-latek odegrał kluczową rolę w powrocie piłkarzy na boiska Premier League podczas pandemii koranowirsua. Nie wiadomo o czym tak na prawdę dyskutowali zawodnicy, ale pewne jest, że wszystko ujrzy światło dzienne w odpowiednim czasie.

W strukturach Superligi znalazło się sześć ekip z Anglii. Są to Arsenal, Chelsea, Manchester United, Tottenham, Manchester City oraz Liverpool.