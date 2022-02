Gwiazdor Juve rozczarował. “Został schowany do kieszeni”

PressFocus Na zdjęciu: Dusan Vlahović

Zdaniem włoskiej prasy Massimiliano Allegri oraz Dusan Vlahović rozczarowali w piątkowych Derby della Mole. Bianconeri objęli prowadzenie w 13. minucie po golu De Ligta, ale w drugiej połowie do wyrównania doprowadził Andrea Belotti. Stara Dama nie potrafiła już odwrócić losów spotkania i mecz zakończył się remisem 1:1.

Słaby mecz Dusana Vlahovicia z Torino, jednak Serb nie otrzymał pomocy od kolegów z drużyny

Allegri rozczarował, który zdaniem włoskiej prasy nie pomógł zespołowi

De Ligt i Bremer najlepsi na boisku.

De Ligt i Bremer rządzili w Derby della Mole

Transfer Dusana Vlahovicia do Juventusu był szeroko komentowany we włoskich i światowych mediach, przez co grze Serba w kolejnych meczach bacznie przyglądają się dziennikarze. Napastnik zaliczył fantastyczny debiut strzelając gola przeciwko Hellasowi, jednak wydaje się, że w kolejnych meczach nieco spuścił z tonu. Pojedynki z Sassuolo, Atalantą i Torino nie były aż tak spektakularne w jego wykonaniu.

La Gazzetta dello Sport napisała po meczu o Vlahoviciu, że poziom jego gry w derbowym starciu z Toro był rozczarowujący i dodała, że zawodnik “wyglądał na wypalonego, jak w styczniu”. Mimo to redaktorzy mediolańskiej gazety zauważyli, że “Juventus nie pomógł w tym meczu Serbowi” odnosząc się do małej ilości sytuacji wykreowanych nowemu napastnikowi Juve przez innych graczy.

Corriere dello Sport odnosząc do Serba napisało, że był “rozczarowaniem derbów”, dodając, że “to z pewnością nie była noc, o której marzył”. Tuttosport z kolei szeroko rozpisuje się o rywalizacji w tym spotkaniu Vlahovicia z Bremerem. Turyński dziennik podkreśla, że napastnik Juve miał ogromne problemy w starciu z obrońcą rywali i dodaje, że “został schowany do kieszeni” przez Brazylijczyka. Bremer znajduje się ostatnio w znakomitej formie i udowodnił to w piątek, gdy odciął Serba od gry. Nie bez powodu, Bremer wzbudził zainteresowanie największych włoskich klubów i wiele mówi się na temat jego transferu do Interu Mediolan.

Włoskie media dużo swojej uwagi poświęciły też szkoleniowcowi Juventusu. Max Allegri również rozczarował. Gazzetta pisze, że to najgorszy mecz bianconerich w ostatnim czasie, a trener nie zrobił nic, aby temu zapobiec dodając, że “ostatnie trzydzieści minuty były fatalne w wykonaniu gospodarzy”. Corriere dello Sport dodaje, że Stara Dama zrobiła krok w tył, a ten mecz może ją sporo kosztować w kontekście całego sezonu i walki o udział w przyszłorocznej edycji Ligi Mistrzów.

W piątkowych Derby della Mole na największe słowa uznania zasłużyło dwóch obrońców – Matthjis de Ligt w Juve i Gleison Bremer w Torino i to oni zebrali najlepsze noty we włoskiej prasie. Gazzetta nazywa Holendra “prawdziwym liderem” i dodaje, że to on powinien zostać szefem defensywy w kolejnych meczach. Z kolei Bremer został nazwany “gigantem, który dominuje na murawie”. Corriere dello Sport zauważyło, że obecnie to “jeden z najlepszych obrońców w Serie A”.

