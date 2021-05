Juventus i AC Milan choć musiały już się pogodzić z utratą szans na zdobycie mistrzostwa Włoch, to ich niedzielnych pojedynek nadal ma dużą stawkę. Obie drużyny cały czas bowiem walczą o miejsce w pierwszej czwórce ligowej tabeli i występy w Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie. Szkoleniowcy obu zespołów spodziewają się bardzo zaciętego pojedynku na Allianz Stadium.

Wysoka stawka meczu Juventus – Milan

Do ostatnich spotkań w obecnym sezonie ze spokojem może przystępować tylko Inter Mediolan, który już wcześniej zapewnił sobie mistrzostwo Włoch. Za jego plecami, prawdopodobnie do ostatniej kolejki, toczyć się będzie zacięta walka o trzy miejsca premiowane występami w Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie. W grze pozostaje pięć zespołów, w tym Juventus i Milan, które zmierzą się ze sobą w niedzielny wieczór.

– Ktokolwiek wygra, będzie miał duże szanse na zakwalifikowanie się do Ligi Mistrzów, ale wynik tego meczu nie będzie decydujący. Później są jeszcze inne spotkania, mamy też pojedynek z Atalantą, a to oznacza, że mamy w rękach swoje przeznaczenie – mówił podczas przedmeczowej konferencji prasowej trener Milanu Stefano Pioli.

– Pokonanie Juventusu byłoby niezwykłym rezultatem. Będzie to jednak trudny mecz, są mocnym zespołem, ale chcemy udowodnić swoją wartość w tych 90 minutach. To z pewnością będzie bardzo ekscytujący i stymulujący mecz. Marzenia są wspaniałe tylko wtedy, gdy się spełniają. Przygotowaliśmy naszą strategię i jesteśmy na niej w pełni skoncentrowani – dodał szkoleniowiec Rossonerich.

Dużych emocji spodziewa się również trener Starej Damy Andrea Pirlo. – Spodziewam się emocjonującego i otwartego meczu z Milanem, ponieważ obie drużyny lubią naciskać i atakować. Obie chcą także mieć inicjatywę, dlatego uważam, że będzie to świetny. Mamy do dyspozycji cały skład, wszyscy dobrze trenowali w ostatnich dniach, więc mogę spokojnie wybrać najlepszy możliwy skład – dodał.

Przyszłość Donnarummy

Podczas przedmeczowych konferencji prasowych trenerzy obu zespołów byli również pytani o przyszłość Gianluigiego Donnarummy. Bramkarzowi Milanu z końcem obecnego sezonu wygasa jego kontrakt, a wśród klubów zainteresowanych jego sprowadzeniem bardzo często wymieniany jest Juventus.

– W tej chwili cały Milan i jego zawodnicy mają tylko jeden cel, który jest to, co jest dobre do Milanu, a nie osobisty interes. Nie mam żadnych wątpliwości co do profesjonalizmu tych zawodników. Nie ma pewności co do przyszłości, ale jesteśmy skoncentrowani tylko na meczu z Juventusem – powiedział Pioli.

Do spekulacji odniósł się również Andrea Pirlo: – To nie jest mój problem, on jest zawodnikiem Milanu, więc to ich sprawa. Uważam go za jednego z pięciu najlepszych bramkarzy na świecie. Jest wzorowym profesjonalistą.

Mecz rozpocznie się o godzinie 20:45. Dowiedz się więcej – sprawdź typy na mecz Juventus – Milan.

Tekst zawiera treści reklamowe | +18 | Obowiązuje regulamin