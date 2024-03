IMAGO / Mario Cartelli Na zdjęciu: Antonio Conte

Conte od blisko roku pozostaje bez klubu

Mówi się, że od nowego sezonu wróci do pracy

Trzy kluby są łączone z włoskim trenerem

Bayern, Napoli i Milan opcjami dla Antonio Conte

Przede wszystkim Antonio Conte jest łączony z Bayernem Monachium, ale faworytem Bawarczyków jest Xabi Alonso i w kierunku Włocha zwróci się dopiero w drugiej kolejności. Ponadto szkoleniowiec pod względem stylu gry dobrze pasuje do zespołu mistrza Niemiec, a on sam ma aspiracje, by powalczyć o puchar Ligi Mistrzów. Jednak z drugiej strony, jak donoszą media, Conte chce pracować w Serie A, by być bliżej rodziny.

Ponadto Conte jest łączony z Napoli. Już raz trener odmówił Azzurrim w środku sezonu, ale temat na pewno powróci latem i Aurelio De Laurentiis zrobi wszystko, by namówić go do pracy pod Wezuwiuszem. Temperament Włocha i rządy właściciela Napoli mogą jednak sprawić, że strony nie osiągną porozumienia.

Trzecią opcją jest Milan, ale rozmowy między obiema stronami nadal nie zostały rozpoczęte, pomimo przekonania Zlatana Ibrahimovicia, że Conte byłby idealnym wyborem na miejsce Stefano Piolego. Rossoneri czekają do lata, zanim poważnie skupią się na wyborze nowego trenera.

