Tammy Abraham, napastnik Romy, w rozmowie z magazynem "FourFourTwo" odniósł się do spekulacji, które łączą go z powrotem do Premier League. Angielski napastnik również opowiedział kilka zdań o swoim obecnym trenerze - Jose Mourinho.

PressFocus Na zdjęciu: Tammy Abraham

Tammy Abraham udzielił wywiadu magazynowi “FourFourTwo”

Napastnik Romy odniósł się do ewentualnego powrotu do Premier League

Anglik w szczerych słowach docenił warsztat trenerski Jose Mourinho

Tammy Abraham docenił współpracę z “The Special One”

Angielski napastnik w rozmowie z magazynem “FourFourTwo” podsycił tylko plotki łączące do z powrotem do Premier League. W ostatnich tygodniach angielskie media sugerowały, że Tammy Abraham może wrócić do Chelsea. Zawodnik na ten moment myśli tylko o obecnym sezonie i nie zastanawia się nad przeprowadzką do innego klubu.

– Powrót do Premier League? Nigdy nie mów nigdy! W tej chwili moim jedynym celem jest Roma i to na niej skupiam całą swoją uwagę. Chcemy dobrze zakończyć ten sezon. Nawet nie zacząłem jeszcze myśleć o ewentualnym transferze. Bardzo dobrze czuje się w stolicy Włoch. Nie spieszy mi się z odejściem, ale kto wie, co będzie w przyszłości. Może zostanę w Romie na następne 10 lat? A może nie? Nigdy nie wiesz, co czeka za rogiem – stwierdził Tammy Abraham w rozmowie z “FourFourTwo”.

Tammy Abraham bardzo dobrze wszedł do Serie A. W swoim pierwszym sezonie w Romie zdobył 17 bramek. Obecnie ma tylko sześć goli na koncie i prezentuje się zdecydowanie gorzej, lecz jego pozycja w drużynie ze stolicy Włoch jest niezagrożona. Pomimo braku formy strzeleckiej angielski napastnik z uznaniem wypowiada się o współpracy z Jose Mourinho.

– Jose jest legendą. Kocham go. Jest kimś, kogo nazywamy prawdziwym szefem. To nasz lider. Kiedy on mówi, ty słuchasz. Wie, jak obchodzić się ze swoimi zawodnikami, jest w tym jednym z najlepszych na świecie. On wie, jak cię zmotywować oraz jak naprawdę zajść ci za skórę. Nawet jeśli wykonujesz dobrą robotę, on nadal będzie próbował zmusić cię do zrobienia więcej. Nigdy nie jest usatysfakcjonowany, zawsze chce więcej – mówił angielski napastnik.

