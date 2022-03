PressFocus Na zdjęciu: Stefano Pioli

Nikt w niego nie wierzył, a teraz nikt nie wierzy, że Milan mógłby mieć lepszego trenera. Stefano Pioli nie musi zdobywać tytułu, by być uznanym za mistrza. O tym w najnowszym odcinku cyklu SerieALL na SerieA.pl.

AC Milan wciąż jest liderem Serie A. I ma coraz większą przewagę nad Interem, który jeszcze niedawno wydawał się murowanym kandydatem do mistrzostwa

Nie byłoby tego wszystkiego, gdyby nie jedna osoba – Stefano Pioli

Niesamowity jest rozjazd pomiędzy oczekiwaniami a rzeczywistością. Pioli nie przekonywał kibiców Milanu, a sprawił, że oni śpiewają na jego cześć piosenki

Stefano Pioli – jak on to zrobił?

Niecałe dwa i pół roku temu Stefano Pioli przekroczył bramę Milanello otoczony aurą sceptycyzmu. Kibicom nie zgadzało się nic – nie wierzyli w umiejętności nowego trenera, a do tego nie sprzyjało wszystko, co wokół. Po krótkiej kadencji Giampaolo było tak źle, że niektórzy chętniej zerkali w stronę dołu tabeli, jak wygląda przewaga nad najgorszymi, zamiast patrzeć, ile trzeba odrobić do czołówki. Do tego Milan został pozbawiony gry w europejskich pucharach z powodu łamania finansowego fair play, a od sięgającego po tytuł w każdym sezonie Juventusu dzieliły go lata świetlne. Jeśli ktokolwiek z ręką na sercu jest w stanie przyrzec, że wierzył, iż 30 miesięcy później ten sam Pioli wciąż będzie prowadził Milan, a w dodatku oglądał ligę z perspektywy bycia jej liderem, czapki z głów.

Właściwie trudno powiedzieć, jak on to zrobił. Na pewno pomogło mu to, jak jest uwielbiany przez swoich piłkarzy. Niedawno mogliśmy oglądać film, jak na imprezie z piłkarzami Milanu, ci zaczęli śpiewać “Pioli’s on fire” – na melodię słynnego “Freed from desire”, później przekształconego przez kibiców z Irlandii Północnej na “Will Griggs on fire”. Co istotne w kontekście podejścia zawodników do ich trenera – to Brahim Diaz śpiewa najbardziej intensywnie. Czyli piłkarz, którego Pioli regularnie sadza na ławkę.

🎶”Pioli’s on fire”🎶

LOVE THIS TEAM ❤️🖤 pic.twitter.com/1pTSHo2EZH — Inside Milan (@_InsideMilan) December 6, 2020

Trybuny też śpiewają

Teraz bez tej piosenki nie może się obejść stadion. To już tradycja, że DJ puszcza ten kawałek za każdym razem, gdy Milan gra u siebie. Trybuny oczywiście szaleją w ekstazie podskakując przy “Pioli’s on fire”. Wszystko kręci się wokół jednej osoby. Stefano Pioli stał się uosobieniem sukcesu i liderem znacznie wykraczającym poza szatnię. A on właściwie nigdy nie popełnia błędów. Najpierw milczał, gdy jego los wydawał się przesądzony, a na San Siro zmierzał Ralf Rangnick. Później sprawił, że jego młodzi piłkarze uwierzyli, iż nie ma żadnych przeszkód, by wygrywać z lepszymi od siebie. Pomógł mu w tym Zlatan, w którego przyjście również był zamieszany trener. W kontaktach z nim również wykazał się inteligencją, wręczając mu mandat do załatwiania “szatniowych spraw” we własnym gronie.

To nie jest tak, że Milan stał się nagle najpiękniej grającą drużyną w lidze. Ale żadna inna nie potrafi tak wyrywać punktów swoim rywalom z gardła. Według statystyki punktów oczekiwanych, Rossoneri mają aktualnie na koncie o 12 punktów więcej niż wynikało to z gry! To wręcz anormalna liczba, zwłaszcza jeśli spojrzymy, że druga drużyna pod tym względem – Napoli – “z boiska” powinna wynieść o pięć punktów mniej niż ma na koncie. Milan Stefano Piolego nigdy nie składa broni.

