Pressfocus Na zdjęciu: Paulo Dybala

Roma i Inter w czwartej kolejce Serie A za rywala mieli beniaminków. Włoscy giganci wygrali odpowiednio 3:0 i 3:1. W Rzymie błyszczał Paulo Dybala. Z kolei w Mediolanie zachwycał Nicolo Barella.

Dobry Zalewski, beniaminkowie bez punktów

Roma po trzech kolejkach Serie A zajmowała szóste miejsce w tabeli. We wtorkowym meczu z Monzą stanęła jednak przed szansą na zostanie liderem ligowego zestawienia. Warunkiem było zwycięstwo. O komplet punktów dla rzymian zadbał Paulo Dybala, który przed przerwą mógł pochwalić się debiutanckim trafieniem dla drużyny Jose Mourinho. Kilkanaście minut później Argentyńczyk miał na swoim koncie dublet. Tym samym Dybala w Serie A strzelił już 100 goli. Po zmianie stron Roma przypieczętowała trzy punkty i pozycję lidera, golem na 3:0 po rzucie rożnym. 66 minut zagrał Nicola Zalewski, który był aktywny i pokazał się z dobrej strony.

Inter w tabeli Serie A był zaś jedną pozycję za Romą. Mediolańczycy konfrontowali się z Cremonese, które nie miało wiele do powiedzenia i do przerwy przegrywało różnicą dwóch trafień, chociaż pierwszy gol dla wicemistrza Włoch był dość szczęśliwy, ponieważ padł po dobitce i uderzeniu z bliskiej odległości. Druga bramka to zaś arcydzieło, które zaprezentował kibicom Nicolo Barella. Po zmianie stron Włoch zaliczył jeszcze piękną asystę przy golu Lautaro Martineza. W końcówce spotkania nie popisał się Samir Handanovic. Słoweniec wpuścił gola, ponieważ zachował się biernie przy uderzeniu i nawet nie interweniował.

Wyniki 4. kolejki Serie A

Roma – Monza 3:0 (2:0)

Paulo Dybala (18′, 32′), Roger Ibanez (61′)

Inter – Cremonese 3:1 (2:0)

Joaquin Correa (12′), Nicolo Barella (38′), Lautaro Martinez (76′) – David Okereke (90′)