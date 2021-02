Gennaro Gattuso, trener Piotra Zielińskiego w Napoli, znajduje się pod coraz większą presją. Media we Włoszech donoszą, że w przypadku kolejnych słabych wyników prezydent Aurelio de Laurentiis może zdecydować się go wyrzucić jeszcze przed końcem sezonu.

W sobotę Napoli doznało drugiej porażki w trzech ostatnich meczach Serie A. Tym razem zespół ten nie sprostał Genoi, ulegając na wyjeździe 1:2. Piotr Zieliński rozpoczął mecz od pierwszej minuty i przebywał na placu gry przez blisko godzinę. W 54. minucie zmienił go Lorenzo Insigne.

Napoli zajmuje piątą pozycję, a jego strata do trzeciego Juventusu wynosi pięć oczek. Zdaniem dziennikarzy najbliższy tydzień może przesądzić o losach Gennaro Gattuso. Napoli, by ocalić skórę trenera, musi awansować najpierw do kolejnej rundy Coppa Italia. W pierwszym meczu przeciwko Atalancie padł remis 0:0, a teraz Napoli czeka mecz na wyjeździe.

Przed Napoli mecz z Juventusem

Istotne dla przyszłości Gattuso będą też wyniki w Serie A. W kolejny weekend drużynę Piotra Zielińskiego czeka mecz na własnym boisku z walczącym o mistrzostwo kraju Juventusem FC. Polski pomocnik powinien rozpocząć najbliższe spotkania Napoli w wyjściowym składzie.

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin