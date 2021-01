Serie A: drużyna Dawidowicza rewelacją pierwszej rundy

Hellas Werona to jedna z rewelacji obecnego sezonu Serie A. Drużyna, dla której jest to drugi sezon w Serie A po wywalczeniu, zajmuje obecnie ósme miejsce w ligowej tabeli. Jaki jest sekret zespołu z Werony? Na SerieA.pl starają się go odkryć piszący dla nas komentatorzy Eleven Sports Piotr Dumanowski i Dominik Guziak.

Kibice z Werony raczej nie muszą się już obawiać o spadek swojego zespołu. Na półmetku rozgrywek drużyna sklasyfikowana jest na ósmym miejscu i ma aż 16 punktów przewagi nad strefą spadkową. Zdecydowanie bliżej ma do miejsc premiowanych udziałem w europejskich pucharach. Do szóstego obecnie Napoli traci zaledwie cztery punkty.

“Tytaniczna praca Juricia i D’Amico znowu się opłaciła. Hellas nie tylko nie osłabił się, a wręcz stał się jeszcze silniejszy. Przebudowana defensywa wygląda wciąż imponująco i po 19 kolejkach jest najszczelniejsza w lidze (ex aequo z Juve, które ma rozegranych 18 spotkań). Jedną z najjaśniejszych postaci w obronie Gialloblu jest Paweł Dawidowicz, który w poprzednim sezonie rozegrał niespełna 700 minut” – piszą Piotr Dumanowski i Dominik Guziak.

