Juventus został pierwszym zespołem, który w tym sezonie znalazł sposób na pokonanie liderującego w tabeli Serie A Milanu. Środowe spotkanie na San Siro zakończyło się wygraną Starej Damy 3:1. Szkoleniowiec turyńskiego zespołu Andrea Pirlo po zakończeniu meczu wskazać kluczowe elementy, które w dużym stopniu pozwoliły mu na zwycięstwo.

Juventus, aby zachować marzenia o obronie mistrzowskiego tytułu, nie mógł sobie pozwolić w Mediolanie na porażkę. Zdeterminowani goście poszli krok dalej i znaleźli sposób na pokonanie liderujących Rossonerich. Dwie bramki dla Starej Damy zdobył Federico Chiesa, a jedno trafienie dołożył Weston McKennie. Gospodarze odpowiedzieli tylko trafieniem Davide’a Calabrii.

– To było dla nas najważniejsze. Nie interesowały nas wyniki drużyn, które były nad nami, ponieważ koncentrowaliśmy się na sobie. Za kilka miesięcy zobaczymy, gdzie jesteśmy. Ważny był duch drużyny, która chciała mieć kontrolę, szczególnie w walce z liderem Serie A na jego terenie – powiedział szkoleniowiec Juventusu po zakończeniu meczu w rozmowie ze Sky Sport Italia.

Wyłączony Hernandez i kontrowersje

Jednym z piłkarzy, który zaprezentował się z doskonałej strony był Federico Chiesa. Reprezentant Włoch nie tylko dwa razy wpisał się na listę strzelców, ale wyłączył również z gry ofensywnie usposobionego Theo Hernandeza. – Chodziło o to, by trzymać go pod presją i nie pozwalać mu na tak swobodne parcie do przodu, co zwykle widzimy. Teraz miał do czynienia zawodnikiem, który jest również dobry w sytuacjach jeden ja jednego. Podpisaliśmy z nim kontrakt, aby właśnie to robił. Jego pozycja może się zmienić, ale jego rola – powiedział Pirlo.

W środowym meczu nie zabrakło również kontrowersji. Andrea Pirlo uważa, że wyrównująca bramka dla Milanu padła po faulu Hakana Calhanoglu. – To był faul i sędzia powinien był zagwizdać. Po podjęciu tej decyzji, Danilo powinien być bardziej agresywny, ale także cała drużyna nie była dobrze ustawiona. W każdym razem, wszystko zaczęło się od faulu – dodał trener Juventusu.

Kolejne spotkanie Starą Damę czeka w najbliższą niedzielę. Tym razem zmierzy się na własnym stadionie z Sassuolo.



