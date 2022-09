PressFocus Na zdjęciu: Paris Saint Germain

Paris Saint-Germain musi zapłacić 10 milionów euro kary za złamanie zasad Finansowych Fair Play UEFA za nadmierne wydatki od 2018 roku. Paryski klub został najsurowiej ukarany spośród wszystkich zespołów. Na liście znalazł się także Juventus, Milan czy Inter.

Osiem klubów ukaranych przez UEFA za nieprzestrzeganie zasad Finansowego Fair Play

Na liście znalazło się między innymi PSG, Juventus, dwa kluby z Mediolanu i Roma

Kary wyniosły 26 milionów euro, jednak mogą wzrosnąć nawet do 146 mln euro

PSG ukarane najsurowiej, cztery zespoły z Serie A

UEFA poinformowała, że ​​jej śledczy ds. finansów klubowych nakazali wstrzymanie wypłacenia nagród pieniężnych z europejskich rozgrywek w wysokości 26 milionów euro ośmiu klubom objętym sankcjami Finansowego Fair Play.

Kolejne 146 milionów euro całkowitej kary może zostać nałożone, jeśli kluby nie osiągną celów finansowych w ciągu najbliższych trzech do czterech lat, na które zgodziły się w ramach ugody, poinformowała UEFA.

PSG zostanie ukarane największą kwotą wyprzedzając największe włoskie kluby: AS Roma straci 5 mln euro, Inter Mediolan 4 mln euro, Juventus 3,5 mln euro, a AC MIlan 2 mln euro. Pozostałe ukarane kluby to Besiktas (600 tys. euro) oraz Marsylia i AS Monaco (300 tys. euro).

Sankcje obejmujące lata finansowe 2018-22 – w tym dwa sezony, w których dochody klubów zostały poważnie uszczuplone przez pandemię COVID-19 – powinny być ostatnimi poważnymi karami wynikających z zasad FFP, które zostaną zmodyfikowane w najbliższym czasie, o czym UEFA informowała w kwietniu.

